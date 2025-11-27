Chủ tịch nước Lương Cường dự lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào

Ngày 27-11, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2-12-1975 – 2-12-2025) và 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane (13-2-1920 – 13-12-2025).

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Ảnh: VIẾT CHUNG

Buổi lễ do Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TP Hà Nội tổ chức.

Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc.

Chủ tịch nước Lương Cường tới dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Ảnh: VIẾT CHUNG

Về phía Lào, có bà Khamphau Ernthavanh, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam; đại diện gia đình Chủ tịch Kaysone Phomvihane; cán bộ, nhân viên của Đại sứ quán Lào tại Việt Nam; đại diện công dân và du học sinh Lào đang sinh sống, công tác, học tập tại Việt Nam.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Lương Cường nêu rõ dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào đã đoàn kết, chiến đấu bền bỉ, anh dũng và giành được những thắng lợi rất vẻ vang. Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trở thành Đảng cầm quyền, xác định đúng đắn, rõ ràng con đường và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng phát triển của đất nước Lào trong giai đoạn mới.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước nhiệt liệt chúc mừng và chia sẻ niềm vui về những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã đạt được trong chặng đường phát triển 50 năm qua.

Cũng trong dịp kỷ niệm đặc biệt này, các đại biểu đã thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Kaysone Phomvihane. Cuộc đời của Chủ tịch Kaysone Phomvihane là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, trí tuệ chiến lược, đức hy sinh vì nhân dân; khẳng định tư tưởng, tầm nhìn và đường lối đúng đắn của Chủ tịch Kaysone Phomvihane vẫn mãi là di sản quý giá, kim chỉ nam cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Lào trong thời kỳ mới.

Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn tự hào có một người bạn thủy chung, son sắt và cùng chung chí hướng; khẳng định Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển của đất nước Lào anh em và sẽ không ngừng củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Đại sứ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavan phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại buổi lễ, Đại sứ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavan trân trọng cảm ơn những tình cảm sâu sắc mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, cũng như Chủ tịch Kaysone Phomvihane. Đại sứ nhấn mạnh, quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam đã trở thành tài sản quý báu của hai dân tộc, là quy luật tồn tại và phát triển, đồng thời là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng mỗi nước.

Chủ tịch nước Lương Cường cùng các đại biểu tham quan khu trưng bày ảnh về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trước đó, Chủ tịch nước Lương Cường cùng các đại biểu đã tham quan khu trưng bày ảnh về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào do Đại sứ quán Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam và Bộ VH-TT-DL Việt Nam phối hợp thực hiện.

MINH ANH