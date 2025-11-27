Kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào tại TPHCM

Tổng Lãnh sự Lào tại TPHCM Phonesy Bounmixay phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phonesy Bounmixay, Tổng Lãnh sự Lào tại TPHCM, đã ôn lại chặng đường lịch sử hào hùng, từ truyền thống yêu nước chống ngoại xâm đến thắng lợi vẻ vang, thành lập nước CHDCND Lào ngày 2-12-1975.

Đồng chí Phonesy Bounmixay nhấn mạnh, trong 50 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào đã thực hiện thành công hai nhiệm vụ chiến lược: bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Đặc biệt, sau gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới (từ 1986), Lào đã đạt được những thành tựu quan trọng: chính trị - xã hội ổn định, kinh tế phát triển bền vững với tốc độ tăng trưởng bình quân 5,8%.

Theo đồng chí Phonesy Bounmixay, mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước, do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng, tiếp tục được củng cố và phát triển ngày càng sâu rộng.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, bày tỏ niềm vui chung trước những thành tựu của Lào, đặc biệt là việc duy trì ổn định chính trị, phát triển kinh tế, nâng cao vị thế quốc tế, và tin tưởng Lào sẽ tổ chức thành công Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào vào đầu năm 2026.

Đồng chí Đặng Minh Thông khẳng định Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TPHCM luôn trân trọng, gìn giữ mối quan hệ hữu nghị hợp tác kết nghĩa đặc biệt với các địa phương Lào, trong đó, có thể nói quan hệ giữa TPHCM với Thủ đô Vientiane, Champasak, Savannaket, Huaphanh.. là những mối quan hệ hữu nghị hợp tác với địa phương nước ngoài nổi bật của TPHCM. Xuyên suốt những năm qua, các chuyến thăm lẫn nhau giữa lãnh đạo cấp cao của Lào đến TPHCM và các chuyến thăm của lãnh đạo các địa phương, các cấp, các ngành của hai bên được duy trì thường xuyên.

Theo đồng chí Đặng Minh Thông, TPHCM đã giúp đỡ Lào đào tạo nguồn nhân lực, hiện có hơn 1.000 sinh viên, cán bộ Lào đang học tập tại TPHCM. Các chương trình đối ngoại nhân dân, tình nguyện như Mùa hè xanh tại các tỉnh Nam Lào là minh chứng sinh động cho nghĩa tình đặc biệt "tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long".

Các đại biểu chụp ảnh chung tại buổi lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG

THỤY VŨ