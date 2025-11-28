TPHCM đẩy mạnh hợp tác với New Zealand trên nhiều lĩnh vực

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: XUÂN KHU

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM cho rằng chặng đường nửa thế kỷ gắn bó, đồng hành và phát triển cho thấy khoảng cách địa lý chưa bao giờ ngăn trở hai dân tộc xích lại gần nhau bằng những giá trị chung là hòa bình, đoàn kết, lòng nhân ái và khát vọng phát triển bền vững.

Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh Thành phố tự hào là một trong những địa phương tiên phong đóng góp tích cực vào sự phát triển của quan hệ hai nước; là điểm đến tin cậy của nhiều cơ sở giáo dục, tổ chức và doanh nghiệp New Zealand, mở ra nhiều cơ hội hợp tác với những thành quả rõ nét trên nhiều lĩnh vực.

Một tiết mục nghệ thuật tại lễ kỷ niệm. Ảnh: XUÂN KHU

Chia sẻ về định hướng phát triển Thành phố trong tình hình mới, đồng chí Nguyễn Văn Được cho biết TPHCM mong muốn tiếp tục cùng New Zealand mở rộng các lĩnh vực hợp tác tiềm năng từ giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo đến nông nghiệp công nghệ cao, thương mại bền vững, kinh tế xanh và thích ứng biến đổi khí hậu. Thành phố đặc biệt coi trọng việc cùng New Zealand thúc đẩy giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa, thể thao và kết nối thế hệ trẻ - những cầu nối quan trọng vun đắp sự tin cậy và gắn bó lâu dài giữa hai dân tộc.

Ông Scott James, Tổng Lãnh sự New Zealand tại TPHCM cho rằng 50 năm qua, quan hệ New Zealand - Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ. Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước phản ánh sự phát triển ổn định đó và thể hiện cam kết của hai nước đối với tiềm năng hợp tác sâu rộng hơn nữa.

Đánh giá cao vai trò của TPHCM, ông Scott James cho hay nhiều dự án trong các lĩnh vực nông nghiệp chất lượng cao, công nghệ thực phẩm và giáo dục đã được hình thành tại Thành phố. Cộng đồng sinh viên, doanh nhân và chuyên gia năng động của TPHCM tiếp tục thúc đẩy những cơ hội hợp tác và phát triển mới, góp phần củng cố nền tảng của mối quan hệ song phương giữa hai nước.

Theo Tổng lãnh sự New Zealand tại TPHCM, các doanh nghiệp New Zealand mong muốn hợp tác cùng cộng đồng năng động của Thành phố, chia sẻ kiến thức chuyên môn về hệ thống thực phẩm bền vững, ngành trồng trọt thích ứng với biến đổi khí hậu và các dịch vụ sáng tạo. New Zealand mong muốn tiếp tục củng cố sự hợp tác trong những năm tới.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được hoan nghênh định hướng phát triển của PepsiCo.

﻿Ảnh: MINH CHÂU Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Văn Được đã tiếp ông Eugene Willemsen, Phó Chủ tịch điều hành, kiêm Tổng Giám đốc điều hành khối đồ uống quốc tế của PepsiCo toàn cầu. Tại buổi tiếp, đánh giá cao tiềm năng của TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung, ông Eugene Willemsen cho biết PepsiCo mong muốn tiếp tục đầu tư vào TPHCM và Việt Nam, trong đó hướng tới nền kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững. Hoan nghênh định hướng kinh doanh của PepsiCo, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết mục tiêu của PepsiCo về phát triển bền vững phù hợp với nhu cầu của Thành phố; cam kết lãnh đạo Thành phố sẽ tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó PepsiCo, đầu tư, kinh doanh tại TPHCM.

MINH CHÂU