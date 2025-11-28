Đồng chí Vũ Minh Tuấn làm Giám đốc cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Nguyễn Minh Long công bố Quyết định số 317-QĐ/TU ngày 25-11-2025 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tiếp nhận, bổ nhiệm đồng chí Vũ Minh Tuấn (sinh năm 1975), Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội và bố trí làm Giám đốc cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội khi thành lập.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong (bên phải) trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cho đồng chí Vũ Minh Tuấn

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong gửi lời cảm ơn Đảng ủy Quốc hội và Văn phòng Quốc hội đã tạo điều kiện để TP Hà Nội tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Vũ Minh Tuấn đảm nhận trọng trách mới. Đồng thời cho biết, thực hiện chủ trương của Trung ương, việc thành lập cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình của Thủ đô Hà Nội là cơ quan trọng yếu để giúp Đảng bộ, chính quyền Thủ đô làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần hiện thực hóa nhiệm vụ xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tặng hoa chúc mừng đồng chí Vũ Minh Tuấn

Đồng chí Nguyễn Văn Phong mong muốn đồng chí Vũ Minh Tuấn trên cương vị mới sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng với lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội và các cơ quan của thành phố xây dựng và báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về Đề án thành lập cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình của Thủ đô Hà Nội. Đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tạo mọi điều kiện thuận lợi để đồng chí Vũ Minh Tuấn hoàn thành nhiệm vụ được giao, vì sự phát triển lớn mạnh, hiệu quả của cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.

QUỐC LẬP