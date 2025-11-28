Tọa đàm khoa học về công tác lý luận chính trị khu vực miền Nam

Ngày 28-11, tại phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức Tọa đàm khoa học Cụm 8, chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Chủ trì tọa đàm có GS-TS Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Phạm Thị Thiểm, Phó Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai.

Các đồng chí chủ trì và đại biểu tham dự tại tọa đàm

Cùng tham dự có 200 nhà khoa học, lãnh đạo các nhà trường, trưởng khoa/tổ bộ môn và giảng viên đại học, cao đẳng của các tỉnh: Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp.

GS-TS Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, phát biểu khai mạc tọa đàm

Phát biểu chào mừng buổi tọa đàm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai Huỳnh Thị Hằng cho biết: Đảng bộ tỉnh hiện có 99 Đảng bộ trực thuộc, hơn 1.500 tổ chức cơ sở đảng và hơn 131.989 đảng viên, quy mô kinh tế đứng thứ 4 cả nước và là cửa ngõ liên vùng và “thủ phủ” công nghiệp lớn của cả nước.

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị tư tưởng và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao càng được đặt ở vị trí chiến lược.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai Huỳnh Thị Hằng phát biểu tại tọa đàm

Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh công tác giáo dục lý luận chính trị trên cả nước nói chung, tại các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp nói riêng đang đứng trước những yêu cầu mới, cao hơn và toàn diện hơn, đòi hỏi cả hệ thống chính trị, trong đó có đội ngũ nhà khoa học, thầy cô giáo cần phải đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ, căn bản và toàn diện hơn nữa chương trình - giáo trình lý luận chính trị, bảo đảm tính khoa học, tính thời sự, tính chiến đấu và khả năng thích ứng của người học.

Tọa đàm là hoạt động rất thiết thực nhằm triển khai tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 71-NQ/TW năm 2025 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; đồng thời góp phần triển khai nhiệm vụ mà Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã xác định trong Kế hoạch số 78B-KH/BTGDVTW về đổi mới giáo trình, chương trình lý luận chính trị trên phạm vi cả nước...

XUÂN TRUNG