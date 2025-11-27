Công bố các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nhân sự

Ngày 27-11, Văn phòng Quốc hội đã công bố các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV về nhân sự.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Phạm Thành Kiên.

Trước đó, HĐND TPHCM đã miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND TPHCM đối với đồng chí Phạm Thành Kiên.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Phạm Thành Kiên giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, ngày 22-10. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, đã được Ban Thường vụ Thành ủy điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Cùng với đó, phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên đối với đồng chí Lò Văn Phương, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời, phê chuẩn kết quả bầu đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên, giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu đồng chí Cao Thị Tuyết Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Điện Biên, giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị giao đồng chí Nguyễn Thị Yến Nhi, Phó trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Vĩnh Long, phụ trách Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Vĩnh Long.

VĂN MINH