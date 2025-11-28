Với đa số đại biểu tán thành, HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội đối với đồng chí Nguyễn Đức Trung, do Bộ Chính trị cho thôi nhiệm vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội theo nguyện vọng cá nhân, vì lý do sức khỏe.

Tại phiên họp cũng tiến hành giới thiệu đồng chí Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngay sau đó, HĐND TP Hà Nội đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội đối với đồng chí Vũ Đại Thắng. Kết quả kiểm phiếu với đa số đại biểu có mặt tán thành, đồng chí Vũ Đại Thắng chính thức được HĐND TP Hà Nội khóa XVI bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Vũ Đại Thắng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Trước đó vào chiều cùng ngày, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương cho biết, vừa qua vì lý do phát sinh về vấn đề sức khỏe và căn cứ nguyện vọng cá nhân của đồng chí Nguyễn Đức Trung, Bộ Chính trị đã quyết định để đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, điều động giữ chức Phó Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương.

Tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại phiên họp

Cùng với đó, Bộ Chính trị cũng có quyết định về việc cho thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đối với đồng chí Vũ Đại Thắng. Đồng thời, Bộ Chính trị quyết động điều động, phân công, chỉ định đồng chí Vũ Đại Thắng tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

QUỐC KHÁNH