Dấu ấn 80 năm truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 7

Ngày 27-11, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức hội nghị thông tin báo chí về các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 7 (10-12-1945 – 10-12-2025). Đại tá Nguyễn Như Trúc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, chủ trì hội nghị.

Thông tin đến các cơ quan thông tấn, báo chí, Đại tá Nguyễn Như Trúc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu nhấn mạnh, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT Quân khu 7 đã hun đúc nên truyền thống vẻ vang “Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng”.

Quang cảnh hội nghị

​Hướng tới cột mốc lịch sử quan trọng này, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã, đang triển khai nhiều hoạt động quy mô, thiết thực để cán bộ, chiến sĩ cùng nhân dân trên địa bàn hiểu biết sâu sắc, tự hào về truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT Quân khu 7.

Đại tá Nguyễn Như Trúc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 thông tin đến các cơ quan, thông tấn báo chí tại hội nghị

Các hoạt động kỷ niệm cũng mang mục đích, ý nghĩa khẳng định, tôn vinh những cống hiến, hy sinh cao cả của cán bộ, chiến sĩ LLVT và nhân dân trên địa bàn Quân khu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

LLVT Quân khu 7 phát huy truyền thống vẻ vang "Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường". Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 309, Quân khu 7 diễn tập chiến thuật tháng 11-2025

​Thông tin từ Ban tổ chức, chuỗi hoạt động kỷ niệm được tổ chức phong phú, đa dạng nhằm giáo dục truyền thống và khơi dậy niềm tự hào dân tộc với nhiều hoạt động, như: Phát hành “Đề cương tuyên truyền 80 năm”; bổ sung, tái bản sách “Lịch sử LLVT Quân khu 7, 1945 - 2025”; lan tỏa cuộc thi “80 năm lịch sử vẻ vang Quân khu 7”; phát động đợt thi đua cao điểm “80 ngày đêm hành động kiểu mẫu”…

Cùng với đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động về nguồn, chăm lo an sinh xã hội. Nổi bật là khánh thành 69 căn nhà “Khu dân cư liền kề chốt dân quân biên giới”, tổ chức “Phiên chợ 0 đồng”, khám bệnh cấp thuốc miễn phí đến với các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn…

Phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí tác nghiệp tại hội nghị

Đặc biệt, chương trình Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 7 được tổ chức vào ngày 9-12 sẽ có sự tham dự của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn Quân khu.

Tại lễ kỷ niệm, LLVT Quân khu 7 vinh dự đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, theo Quyết định số 1836/QĐ-CTN ngày 24-9-2025 của Chủ tịch nước.

MẠNH THẮNG