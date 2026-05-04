Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tại Di tích Địa điểm Dinh Quận Hóc Môn

Sáng 4-5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị số 12 đến dâng hương, dâng hoa tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Địa điểm Dinh Quận Hóc Môn (xã Hóc Môn, TPHCM).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu dâng hoa, dâng hương. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tham gia đoàn có các đồng chí: Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trần Thị Diệu Thúy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM…

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Địa điểm Dinh Quận Hóc Môn. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ghi sổ lưu bút, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ xúc động khi đến thăm Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Địa điểm Dinh Quận Hóc Môn - nơi diễn ra sự kiện Khởi nghĩa Nam Kỳ (ngày 23-11-1940) và lưu lại nhiều sự kiện đấu tranh suốt chặng đường dài lịch sử của quân và dân 18 thôn vườn trầu.

“Tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh của các chiến sĩ Khởi nghĩa Nam Kỳ đã góp phần hun đúc lòng yêu nước, ý chí kiên cường bất khuất để Đảng ta, dân tộc ta giành thắng lợi trong cuộc Cách mạng Tháng 8 và hai cuộc kháng chiến trường kỳ, để đất nước được độc lập, thống nhất, nhân dân được sống trong hòa bình, ấm no, hạnh phúc”, Chủ tịch Quốc hội ghi.

Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Địa điểm Dinh Quận Hóc Môn là nơi giáo dục truyền thống cách mạng vô giá, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM, xã Hóc Môn gìn giữ, phát huy để các thế hệ tiếp tục học tập, noi gương tinh thần Nam Kỳ Khởi nghĩa, vững bước trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, phát triển TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình, vươn mình trở thành siêu đô thị tầm vóc quốc tế, đóng góp ngày càng lớn cho sự nghiệp phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi sổ lưu bút. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Địa điểm Dinh Quận Hóc Môn tọa lạc tại số 1 Lý Nam Đế, xã Hóc Môn. Đây là nơi lưu lại nhiều sự kiện đấu tranh nổi bật suốt chặng đường dài lịch sử từ năm 1885 đến 1975 của nhân dân 18 thôn vườn trầu. Sau ngày thống nhất đất nước, Dinh Quận Hóc Môn trở thành trụ sở của Ủy ban quân quản, tiếp theo là trụ sở của UBND huyện Hóc Môn (trước đây), sau đó là nhà truyền thống huyện Hóc Môn (trước đây) và được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1993. Ngày nay, Dinh Quận Hóc Môn tập trung nhiều tư liệu trưng bày, minh họa các giai đoạn lịch sử thăng trầm cũng như khí thế đấu tranh cách mạng của quân và dân 18 thôn vườn trầu qua hai cuộc kháng chiến. Nơi giáo dục truyền thống cách mạng vô giá cho các thế hệ mai sau.

NGÔ BÌNH