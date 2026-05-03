Nỗi nhớ mênh mang một thời hào hùng

Với tác giả Dương Xuân Định, dịp này lại đầy ắp trong “thành phố của tôi” với nhiều nét tự hào về những đổi thay tốt đẹp, nghĩa tình trào dâng và căng tràn sức sống: Thành phố chung tay dệt bao mơ ước/ Thắp sáng niềm tin ngọn lửa diệu kỳ/ Nhà tình nghĩa thắm tươi lòng của Mẹ/ Vẫn dịu dàng một thuở tiễn con đi.
Mục thơ Báo SGGP kỳ này giới thiệu thơ của hai tác giả Nguyễn Phụng Kỳ và Dương Xuân Định như nỗi nhớ mênh mang của một thời hào hùng.
Cảm xúc
Chiến tranh đã lùi về quá khứ
Sao lòng tôi vẫn cứ xốn xang?
Mỗi khi về Quảng Trị tham quan
Lệ cứ nhỏ xuống sông Thạch Hãn
***
Nơi hứng chịu biết bao bom đạn
Đồng đội tôi vĩnh viễn chia ly
Theo con đường Định Mệnh tôi đi
Về Thành cổ nghẹn ngào khó bước
***
Sợ dưới chân anh không ngủ được
Vì bao đêm thao thức canh dài
Nhớ mùa hè đỏ lửa Bảy Hai
Tám mốt ngày giao tranh ác liệt
***
Huyết tâm thư các anh đã viết
Lời thơ sao da diết ân tình
Để cho đời trước lúc hy sinh
Nay đọc lại tim càng đau nhói
***
Quảng Trị qua một thời lửa khói
Nay hồi sinh sôi nổi rộn ràng
Đón khách về du lịch tham quan
Tâm hồn bỗng tràn đầy cảm xúc.
NGUYỄN PHỤNG KỲ
Thành phố của tôi
Thành phố của tôi tựa như dáng ngọc
Bao công trình, những nét vẽ thanh tao
Đường ngoại thành vành đai xanh xinh đẹp
Lịch sử oai linh tỏa sáng ngọt ngào
***
Thành phố chung tay dệt bao mơ ước
Thắp sáng niềm tin ngọn lửa diệu kỳ
Nhà tình nghĩa thắm tươi lòng của Mẹ
Vẫn dịu dàng một thuở tiễn con đi
***
Giữa thành phố theo nhau làn gió nhẹ
Thoảng qua em bờ vai nhỏ dịu dàng
Như khúc hát mảnh đất này muôn thuở
Những con đường mưa nắng mênh mang
DƯƠNG XUÂN ĐỊNH