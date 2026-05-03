Nỗi nhớ mênh mang một thời hào hùng

Những ngày kỷ niệm 30-4 với tác giả Nguyễn Phụng Kỳ là nỗi nhớ về biết bao đồng đội đã hy sinh cho ngày thống nhất đất nước:" Mỗi khi về Quảng Trị tham quan/ Lệ cứ nhỏ xuống sông Thạch Hãn".

Với tác giả Dương Xuân Định, dịp này lại đầy ắp trong “thành phố của tôi” với nhiều nét tự hào về những đổi thay tốt đẹp, nghĩa tình trào dâng và căng tràn sức sống: Thành phố chung tay dệt bao mơ ước/ Thắp sáng niềm tin ngọn lửa diệu kỳ/ Nhà tình nghĩa thắm tươi lòng của Mẹ/ Vẫn dịu dàng một thuở tiễn con đi.

Mục thơ Báo SGGP kỳ này giới thiệu thơ của hai tác giả Nguyễn Phụng Kỳ và Dương Xuân Định như nỗi nhớ mênh mang của một thời hào hùng.

Cảm xúc Chiến tranh đã lùi về quá khứ Sao lòng tôi vẫn cứ xốn xang? Mỗi khi về Quảng Trị tham quan Lệ cứ nhỏ xuống sông Thạch Hãn *** Nơi hứng chịu biết bao bom đạn Đồng đội tôi vĩnh viễn chia ly Theo con đường Định Mệnh tôi đi Về Thành cổ nghẹn ngào khó bước *** Sợ dưới chân anh không ngủ được Vì bao đêm thao thức canh dài Nhớ mùa hè đỏ lửa Bảy Hai Tám mốt ngày giao tranh ác liệt *** Huyết tâm thư các anh đã viết Lời thơ sao da diết ân tình Để cho đời trước lúc hy sinh Nay đọc lại tim càng đau nhói *** Quảng Trị qua một thời lửa khói Nay hồi sinh sôi nổi rộn ràng Đón khách về du lịch tham quan Tâm hồn bỗng tràn đầy cảm xúc. NGUYỄN PHỤNG KỲ

Minh họa do Ai tạo

Thành phố của tôi Thành phố của tôi tựa như dáng ngọc Bao công trình, những nét vẽ thanh tao Đường ngoại thành vành đai xanh xinh đẹp Lịch sử oai linh tỏa sáng ngọt ngào *** Thành phố chung tay dệt bao mơ ước Thắp sáng niềm tin ngọn lửa diệu kỳ Nhà tình nghĩa thắm tươi lòng của Mẹ Vẫn dịu dàng một thuở tiễn con đi *** Giữa thành phố theo nhau làn gió nhẹ Thoảng qua em bờ vai nhỏ dịu dàng Như khúc hát mảnh đất này muôn thuở Những con đường mưa nắng mênh mang DƯƠNG XUÂN ĐỊNH

T.H.N.