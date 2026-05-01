Công nghệ “kích hoạt” ký ức đô thị

Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1-5-1886 - 1-5-2026), tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh (phường Xuân Hòa, TPHCM), Công ty TNHH NPH Thế Giới Số phối hợp tổ chức chương trình trải nghiệm “Tham quan các địa danh nổi tiếng ở TPHCM trên cao bằng VR360”.

Du khách trải nghiệm “Tham quan các địa danh nổi tiếng ở TPHCM trên cao bằng VR360”

Khu vực trải nghiệm được bố trí tại tầng 1 của bảo tàng. Từ đây, người tham quan bước vào hành trình khám phá TPHCM qua nền tảng số với hình ảnh toàn cảnh 360 độ, độ phân giải cao. Các địa danh được tái hiện dưới dạng các “điểm dữ liệu không gian”, tích hợp thuyết minh tự động và thông tin lịch sử liên quan.

Các em nhỏ háo hức trải nghiệm công nghệ

Chia sẻ về ý tưởng triển khai, ông Nguyễn Phú Hòa, Giám đốc Công ty TNHH NPH Thế Giới Số, cho biết, việc đưa công nghệ VR360 (thực tế ảo) vào không gian bảo tàng không chỉ nhằm tạo thêm sức hút, mà còn góp phần “kể lại” lịch sử bằng một ngôn ngữ mới, trực quan và dễ tiếp cận hơn.

“Chúng tôi mong muốn mỗi người tham quan khi đeo kính VR hay sử dụng thiết bị di động đều có cảm giác như đang “đứng giữa” thành phố, tự do quan sát, lựa chọn điểm đến và khám phá theo cách riêng. Đây là xu hướng tất yếu trong phát triển bảo tàng số và du lịch thông minh”, ông Nguyễn Phú Hòa nhấn mạnh.

Ghi nhận tại không gian trải nghiệm, nhiều khách tham quan bày tỏ sự thích thú trước cách tiếp cận mới mẻ này. Bạn Minh Anh (sinh viên Trường Đại học Công nghệ TPHCM) chia sẻ: “Lúc đầu em nghĩ chỉ trải nghiệm qua kính là xem hình ảnh rõ nét hơn, nhưng thực tế thì thú vị hơn rất nhiều, ghế ngồi nâng hạ và nghiêng trái phải, hình ảnh và âm thanh tạo cảm giác như mình đang ngồi trên trực thăng và ngắm thành phố từ trên cao, một cách rất mượt mà”.

Trong khi đó, anh Trần Quốc Huy (40 tuổi, du khách đến từ Đà Nẵng) cho rằng việc tích hợp công nghệ vào bảo tàng giúp chuyến tham quan trở nên sinh động hơn.

Theo ông Nguyễn Phú Hòa, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, việc số hóa di sản không chỉ giúp bảo tồn mà còn mở rộng khả năng tiếp cận công chúng.

Chương trình không chỉ là hoạt động trải nghiệm công nghệ, mà còn gợi mở hướng đi mới trong việc kết nối lịch sử - văn hóa với công nghệ, góp phần làm giàu thêm đời sống tinh thần của người dân và du khách khi đến với TPHCM.

THIÊN THANH