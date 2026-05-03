Rộn ràng đêm diễn ở vùng xa

Tối 1-5, bên trong khoảng sân rộng của Nhà Thiếu nhi Hóc Môn (xã Hóc Môn), buổi biểu diễn ca múa nhạc và giao lưu với các ca sĩ nổi tiếng của thành phố diễn ra sôi nổi.

Những giai điệu âm nhạc vui tươi, rộn ràng, ngợi ca quê hương đất nước, TPHCM, tuổi trẻ hôm nay... trong chương trình nghệ thuật TPHCM - Vươn tới những tầm cao do Sở VH-TT TPHCM chỉ đạo, Trung tâm Nghệ thuật Thành phố thực hiện, đã giữ chân nhiều người dân xã Hóc Môn và các xã lân cận đến thưởng thức.

Các bài hát Một vòng Việt Nam, Hồ Chí Minh thành phố tôi yêu, Bay qua biển Đông, Nối vòng tay lớn, Cuộc sống tươi đẹp… cùng tiết mục xiếc Tình yêu trên đôi giày trượt cuốn hút sự theo dõi, yêu thích và cổ vũ nồng nhiệt từ đông đảo khán giả.

Thưởng thức đêm diễn, chị Chung Thủy (xã Tân Hiệp), anh Quang Hải (xã Xuân Thới Sơn) và một số khán giả chia sẻ, họ biết đến chương trình nhờ theo dõi trang fanpage “Tôi là dân Hóc Môn”. Mọi người đều háo hức và vui thích khi được nghe hát trực tiếp, được giao lưu với các ca sĩ nổi tiếng: Phương Thanh, Nguyễn Phi Hùng… Với bà con ở đây, chương trình thật sự rất hấp dẫn, đem lại nhiều niềm vui, những giờ phút giải trí thú vị trong ngày nghỉ lễ.

Ca sĩ Phương Thanh giao lưu và hát cùng với các em thiếu nhi trong chương trình nghệ thuật TPHCM - Vươn tới những tầm cao

Lâu nay, bà con ở các xã vùng sâu, vùng xa vẫn luôn mong muốn được thưởng thức thêm nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật ý nghĩa, chất lượng. Hiểu được điều đó, Sở VH-TT TPHCM cùng nhiều phường, xã ở TPHCM đã phối hợp mời các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp, đưa các chương trình nghệ thuật giàu ý nghĩa với sự tham gia của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng đến với người dân.

Chỉ tính riêng trong dịp lễ 30-4 và 1-5 vừa qua, các đoàn nghệ thuật đã biểu diễn ở nhiều phường, xã: Bình Lợi Trung, Long Bình, Bình Trưng, Xuân Thới Sơn, Phú Thọ Hòa…, với nhiều loại hình nghệ thuật như ca nhạc, tạp kỹ, xiếc, rối, hát bội, cải lương…; qua đó góp phần làm phong phú đời sống tinh thần cho bà con, người lao động ở khu vực xa trung tâm thành phố.

THÚY BÌNH