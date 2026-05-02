Lễ trao giải SHAPE 2026 sẽ diễn ra ngày 30-5

Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp SHAPE 2026 là một hoạt động do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH KHXH-NV), Đại học Quốc gia TPHCM, tổ chức nhằm tìm kiếm những ý tưởng khởi nghiệp, sáng tạo xã hội, thúc đẩy tư duy hành động, biến những hiểu biết sâu sắc về xã hội và con người thành các giải pháp khởi nghiệp thực tiễn, góp phần kiến tạo một tương lai bền vững.

Cuộc thi dành cho sinh viên của Trường ĐH KHXH-NV hoặc nhóm sinh viên (tối đa 5 người, có ít nhất 50% là sinh viên Trường ĐH KHXH-NV).

Một sinh viên có thể đăng ký nhiều dự án, ý tưởng khác nhau. Cuộc thi gồm 3 vòng: vòng sơ tuyển (từ nay đến 10-5 nhằm chọn ra 10 ý tưởng xuất sắc nhất); vòng sơ khảo (ngày 16-5, trình bày ý tưởng và nhận được góp ý trực tiếp từ ban giám khảo); vòng chung kết (ngày 23-5, thuyết trình ý tưởng).

Lễ trao giải sẽ diễn ra vào ngày 30-5 tại Trường ĐH KHXH-NV (cơ sở phường Linh Xuân, TPHCM) nhằm tìm ra chủ nhân 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 1 giải Dự án vì cộng đồng.

Ngoài ra, 10 ý tưởng/dự án xuất sắc sẽ tham gia quảng bá sản phẩm/ dịch vụ tại không gian Khởi nghiệp trong khuôn khổ Ngày hội tuyển dụng “USSH Job Fair” năm 2026.

HẢI DUY