Sân khấu TPHCM, từ quá khứ vàng son đến tương lai rộng mở

Những ngày lễ vừa qua, người dân TPHCM có dịp được thưởng thức lại vở cải lương "Tiếng trống Mê Linh" (đạo diễn Ngô Y Linh, kịch bản Việt Dung - Vĩnh Điền và nhóm biên kịch Thanh Minh), một trong những vở diễn kinh điển của sân khấu TPHCM những năm đầu sau ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ra mắt năm 1977, vở diễn tái hiện cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng trong bối cảnh Bắc thuộc. Chiều sâu lịch sử cùng cấu trúc kịch bản giàu xung đột đã giúp tác phẩm vượt qua giới hạn của một vở diễn thông thường để trở thành biểu tượng văn hóa một thời. Điều đặc biệt là bản phát hình lần này chính là bản quay năm 1978, được phục chế màu, chỉnh sửa các chi tiết bị hư hỏng, thiếu hụt trong bản phim lưu do tác động của thời gian.

Việc phát hình lại vở diễn cũng vì thế được xem là sự kết nối ký ức - hiện tại, kết hợp giữa cổ điển và công nghệ tiên tiến, tái hiện trước mắt khán giả một phần hành trình rực rỡ của sân khấu TPHCM suốt hơn 50 năm qua.

Cố NSƯT Thanh Sang và cố NSƯT Thanh Nga trong vở Tiếng trống Mê Linh bản quay năm 1978 vừa được phục chế màu ( Ảnh: Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM cung cấp)

Là một trong những loại hình nghệ thuật phục hồi nhanh nhất sau những biến động của thời cuộc, sân khấu cải lương và kịch nói ở TPHCM đã nhanh chóng hoạt động sôi nổi, trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân thành phố. Nhiều vở diễn ra mắt giai đoạn này đã mãi ghi dấu ấn trong lòng khán giả: Tiếng trống Mê Linh, Thái hậu Dương Vân Nga, Bên cầu dệt lụa, Tìm lại cuộc đời, Người ven đô, Cây sầu riêng trổ bông…

Các nghệ sĩ cũng tìm được mảnh đất lành để phát triển, tiếp tục cống hiến tài hoa cho nghệ thuật, như Út Trà Ôn, Út Bạch Lan, Thanh Nga, Thanh Sang, Diệp Lang, Minh Phụng, Tấn Tài, Mỹ Châu, Bạch Tuyết, Lệ Thủy, Ngọc Giàu, Minh Vương, Thanh Điền, Thanh Tuấn, Thanh Kim Huệ, Vũ Linh, Tài Linh, Thanh Thanh Tâm…

Theo dòng chảy thời gian, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của đất nước, sân khấu TPHCM dù có lúc thăng trầm nhưng vẫn luôn giữ vững vị thế trong lòng khán giả thành phố. Những thế hệ nghệ sĩ mới lần lượt xuất hiện, trở thành những người kế thừa xứng đáng của các thế hệ đi trước, như Thành Lộc, Hồng Vân, Việt Anh, Lê Vũ Cầu, Hữu Châu, Công Ninh, Mai Thanh Dung, Thanh Thủy, Minh Hoàng, Thanh Hoàng, Thành Hội, Ái Như…

Là một trung tâm nghệ thuật lớn, quy tụ được đội ngũ nghệ sĩ tài năng, tâm huyết, sáng tạo, sân khấu TPHCM đang tiếp tục chứng minh năng lực thích ứng cao, biến đổi mạnh mẽ để tồn tại và phát triển. Sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố nghệ thuật truyền thống cùng công nghệ hiện đại trong những năm qua đã và đang giúp sân khấu TPHCM nỗ lực bứt phá để luôn giữ vững được vị thế là “trái tim” nghệ thuật biểu diễn của cả nước.

Ở chiều ngược lại, sự chung sức của nhà nước thông qua công tác đầu tư, chính sách dành cho ngành văn hóa sẽ là động lực tiếp thêm sức mạnh tinh thần và niềm tin, góp phần giúp các đơn vị nghệ thuật nâng cao nội lực, phát huy đam mê, tạo ra các tác phẩm chất lượng cao, đúng theo định hướng văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực to lớn cho sự phát triển bền vững đất nước mà Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã đề ra.

THÚY BÌNH