Đặc sắc Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa tại đặc khu Lý Sơn

Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa là nghi lễ truyền thống mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện lòng tưởng nhớ và tri ân công đức của đội Hùng binh Hoàng Sa năm xưa. Họ đã vượt sóng gió ra Biển Đông để cắm mốc, xác lập và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Nghi lễ được tổ chức gồm lễ cung nghinh, lễ yết, rước thần và linh vị binh phu Hoàng Sa, lễ tế cổ truyền, lễ thả hình nhân và lễ đua thuyền.
Ông Trần Cường, Trưởng Ban Khánh tiết Đình làng An Vĩnh, cho biết: “Tổ chức lễ khao lề thế lính Hoàng Sa để tưởng nhớ và tri ân những đội hùng binh năm xưa đã theo lệnh triều đình ra Trường Sa và Hoàng Sa dựng bia, đóng mốc chủ quyền biển đảo, ngày hôm nay con cháu phải giữ gìn văn hoá truyền thống của ông cha ta để lại”.
Ngay sau phần lễ là Hội đua thuyền tứ linh – hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi, hấp dẫn bậc nhất trên đảo. Các đội thuyền mang biểu tượng Long, Lân, Quy, Phụng tranh tài quyết liệt trên biển, trong tiếng hò reo cổ vũ vang dội của hàng ngàn người dân và du khách.