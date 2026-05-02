Đặc sắc Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa tại đặc khu Lý Sơn

Ngày 2-5, nhằm 16-3 âm lịch, tại Di tích quốc gia Đình làng An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Ban Khánh tiết Đình làng An Vĩnh cùng các tộc họ trên đảo đã tổ chức Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa.

Clip: Đặc sắc Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa tại đặc khu Lý Sơn và Hội đua thuyền Tứ linh. Thực hiện: ĐÌNH NHỰT-NGUYỄN TRANG

Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa là nghi lễ truyền thống mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện lòng tưởng nhớ và tri ân công đức của đội Hùng binh Hoàng Sa năm xưa. Họ đã vượt sóng gió ra Biển Đông để cắm mốc, xác lập và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Các bô lão thực hiện nghi lễ tại Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa. Ảnh: ĐÌNH NHỰT
Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa có lịch sử hơn 400 năm. Ảnh: ĐÌNH NHỰT

Nghi lễ được tổ chức gồm lễ cung nghinh, lễ yết, rước thần và linh vị binh phu Hoàng Sa, lễ tế cổ truyền, lễ thả hình nhân và lễ đua thuyền.

Thực hiện nghi lễ chính. Ảnh: ĐÌNH NHỰT
Tiếng ốc u giục giã để chuẩn bị tiễn hình nhân binh phu xuống thuyền. Ảnh: ĐÌNH NHỰT
Nghi lễ tiễn hình nhân binh phu xuống thuyền để đi Hoàng Sa. Ảnh: ĐÌNH NHỰT

Ông Trần Cường, Trưởng Ban Khánh tiết Đình làng An Vĩnh, cho biết: “Tổ chức lễ khao lề thế lính Hoàng Sa để tưởng nhớ và tri ân những đội hùng binh năm xưa đã theo lệnh triều đình ra Trường Sa và Hoàng Sa dựng bia, đóng mốc chủ quyền biển đảo, ngày hôm nay con cháu phải giữ gìn văn hoá truyền thống của ông cha ta để lại”.

Sau nghi lễ là phần hội đua thuyền tứ linh. Ảnh: ĐÌNH NHỰT
Ngay sau phần lễ là Hội đua thuyền tứ linh – hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi, hấp dẫn bậc nhất trên đảo. Các đội thuyền mang biểu tượng Long, Lân, Quy, Phụng tranh tài quyết liệt trên biển, trong tiếng hò reo cổ vũ vang dội của hàng ngàn người dân và du khách.

Các đội thuyền Long, Lân, Quy, Phụng cùng tham gia. Ảnh: ĐÌNH NHỰT
Người dân, du khách nô nức xem đua thuyền. Ảnh: ĐÌNH NHỰT
NGUYỄN TRANG - ĐÌNH NHỰT

