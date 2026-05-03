Cơ hội lan tỏa hình ảnh Việt Nam tại lễ hội văn hóa châu Á

Giữa thủ đô Paris của Pháp, lễ hội văn hóa châu Á quy mô lớn mang tên Asian Pop Culture Festival 2026 lần đầu được tổ chức trong hai ngày 30 và 31-5 tại Paris Montreuil Expo.

Đây là dịp quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa và thương hiệu Việt ra quốc tế. Người sớm nhìn thấy cơ hội này là Đặng Giang - một gương mặt năng động trong các hoạt động cộng đồng tại Pháp.

Tốt nghiệp Học viện Quan hệ quốc tế ở Hà Nội, Đặng Giang sang Pháp định cư tại vùng Versailles và làm việc chủ yếu trong lĩnh vực bảo hiểm - tài chính. Hơn 20 năm qua, cô là gương mặt quen thuộc trong nhiều hội đoàn, chương trình nhân đạo của cộng đồng, từng giúp tổ chức các sự kiện gây quỹ cho trẻ mồ côi tại Việt Nam; kết nối, hướng dẫn nhiều sinh viên, học sinh Pháp sang Việt Nam tham gia chương trình tình nguyện.

Hai năm gần đây, cô thành lập Amicale Francophonie - Hội Hữu ái Việt Nam Pháp ngữ, mở rộng kết nối với cộng đồng nhiều quốc gia châu Á và châu Phi. Một trong những dấu ấn nổi bật của hội là tham gia các lễ diễu hành văn hóa tại quận 13 Paris, nơi tập trung đông cộng đồng người châu Á.

Từ các hoạt động kết nối, Đặng Giang dần xây dựng được mạng lưới quan hệ và nuôi dưỡng nhiều ý tưởng lớn hơn về sự hội nhập của cộng đồng người Việt tại châu Âu. “Chúng tôi muốn góp tiếng nói để thay đổi nhìn nhận cho đúng tinh thần đa văn hóa”, Đặng Giang kể.

Sau nhiều nỗ lực vận động, những năm gần đây, chính quyền Paris và nhiều quận ở thủ đô đã chuyển sang sử dụng thuật ngữ “Nouvel An lunaire” (Tết Âm lịch) trong thông báo chính thức, phản ánh cách nhìn bao trùm hơn đối với các cộng đồng châu Á tại Paris. Người Việt tại Pháp nói riêng và châu Âu nói chung có rất nhiều tài năng, nhiều nguồn lực, nhưng đang bị phân tán. Vì vậy, những sự kiện quy mô quốc tế chính là dịp để tập hợp sức mạnh cộng đồng, và Asian Pop Culture Festival 2026 (APCF 2026) rất phù hợp với định hướng này.

Đặng Giang tham gia sự kiện nhân dịp năm mới 2026 tại Hội đồng nhân dân vùng Paris (ẢNH: NVCC)

Với mục tiêu đón khoảng 15.000 khách tham dự, hoạt động quảng bá APCF 2026 từ đầu tháng 5 này tại nhiều ga tàu lớn ở Paris đã tạo được sự chú ý mạnh mẽ. Điểm hấp dẫn của sự kiện là ý tưởng đưa khách “du hành xuyên Á” mà không cần rời khỏi Paris. Lễ hội quy tụ 14 quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam, kéo dài 2 ngày trải nghiệm liên tục, với 8 khu vực chủ đề được thiết kế như những hành trình văn hóa riêng biệt.

Một số chủ đề nổi bật như Saveurs d’Asie (Hương vị châu Á) - hành trình ẩm thực qua các quốc gia với món ăn đường phố, đặc sản truyền thống và thử thách nấu ăn hấp dẫn; WanderAsia: khu khám phá di sản văn hóa, truyền thống và những địa danh biểu tượng của từng quốc gia; AsiaxChange: khu chợ kết nối nhà cung cấp, nhà phân phối và người mua xoay quanh các sản phẩm châu Á; Asia Runway: sàn diễn quy tụ các nhà thiết kế châu Á, trang phục truyền thống cách tân và chất liệu thủ công tinh xảo; SoundAsia: không gian âm nhạc, biểu diễn trực tiếp K-pop, J-pop, DJ set và trình diễn vũ đạo sôi động...

Vậy không gian Việt Nam tại APCF 2026 sẽ hiện diện những gì? Đặng Giang cho biết: “Tôi đã chủ động gặp đại diện của Philippines, một trong những trụ cột của ban tổ chức sự kiện này để đề xuất dành không gian xứng đáng cho các đơn vị của Việt Nam. Khi trực tiếp làm việc cùng cộng đồng Philippines, tôi thực sự bất ngờ. Họ rất chuyên nghiệp, hiệu quả và có tư duy hợp tác rộng mở. Sau khi tôi thông báo, đã có nhiều hội đoàn, doanh nghiệp và đối tác người Việt tại Pháp cũng như tại một số nước châu Âu liên hệ để cùng xây dựng không gian Việt Nam trong lễ hội. Dĩ nhiên không thể thiếu ẩm thực, trái cây, áo dài, sản phẩm thủ công… Tôi cũng đề nghị Hội We Love Phở tham gia. Mục tiêu không chỉ là giới thiệu món ăn, tiết mục nghệ thuật, mà rộng hơn, cộng đồng người Việt muốn lớn mạnh ở nước ngoài cần hợp tác với cộng đồng bạn, cùng nhau tạo ảnh hưởng. Muốn có tiếng vang lớn, phải bước vào những sân chơi chung và làm thật tốt”.

Sau sự kiện APCF 2026, Đặng Giang cũng sẽ phối hợp với Hội Hợp tác vì trẻ em Việt Nam (EPVN) lên kế hoạch tổ chức Tuần lễ Văn hóa Việt tại Versailles vào tháng 10 tới.

HƯƠNG KIỀU