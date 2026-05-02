Văn hóa - Giải trí

Hồng Đào và Phương Anh Đào tái hợp

SGGPO

Sau thành công của Mai, hai nữ diễn viên Hồng Đào và Phương Anh Đào cùng tái xuất trong dự án điện ảnh mới - Ngày con còn mẹ.

Lễ khai máy bộ phim vừa được tổ chức vào sáng 2-5, tại TPHCM.

Trong dự án lần này, từ mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu hụt ở phim Mai, hai diễn viên cùng tên gọi sẽ trở thành mẹ con ruột.

ngay con con me 1.JPG
Hồng Đào và Phương Anh Đào tại lễ cúng khai máy bộ phim. Ảnh: ĐPCC

Theo Giám đốc sản xuất Lee Jin Sung (Runup Vietnam) nếu ở phim cũ họ còn những nút thắt chưa thể tháo gỡ, thì những món nợ duyên nợ đó sẽ được trả hết trong Ngày con còn mẹ. Đây không chỉ là sự trở lại của hai nữ diễn viên có thực lực diễn xuất, mà còn là lời khẳng định bảo chứng doanh thu cho điện ảnh Việt.

ngay con con me 2.JPG
Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và Giám đốc sản xuất Lee Jin Sung. Ảnh: ĐPCC

Tác phẩm cũng đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng sau Cô dâu hào môn cách đây 2 năm. Lần này, anh đồng thời đảm nhận vai trò tác giả kịch bản kiêm đạo diễn, hứa hẹn là một bộ phim nhiều cảm xúc, giúp anh thể hiện rõ điểm mạnh về dòng phim tình cảm gia đình với những lát cắt tâm lý sâu sắc, có kịch tính nhưng cũng không kém phần ấm áp.

Ngoài Hồng Đào và Phương Anh Đào, phim còn có sự xuất hiện của: Nguyên Thảo, Huy Anh…

Phim dự kiến khởi chiếu vào tháng 11-2026.

HẢI DUY

