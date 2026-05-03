Tôn tạo cụm tháp Chăm cao nhất Đông Nam Á

Tháp Chăm Dương Long (còn gọi tháp Ngà, tọa lạc tại xã Bình An, tỉnh Gia Lai) là cụm di tích kiến trúc nghệ thuật Chămpa đặc biệt quốc gia, với 3 tháp gạch được đánh giá cao nhất Đông Nam Á (theo Cục Di sản Việt Nam).
Qua hơn 800 năm biến thiên thời cuộc, chịu nhiều tác động của chiến tranh, thiên tai, cụm tháp cổ này đang xuống cấp nghiêm trọng.
Bộ VH-TT-DL vừa chấp thuận chủ trương để tỉnh Gia Lai triển khai dự án tu bổ, tôn tạo quần thể tháp Chăm cổ này với tổng kinh phí hơn 93 tỷ đồng. Hiện địa phương đang thi công tu bổ 2/3 tòa tháp, gồm tháp Giữa và tháp Nam, trong thời gian 320 ngày.