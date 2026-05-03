Văn hóa - Giải trí

Tôn tạo cụm tháp Chăm cao nhất Đông Nam Á

SGGP

Tháp Chăm Dương Long (còn gọi tháp Ngà, tọa lạc tại xã Bình An, tỉnh Gia Lai) là cụm di tích kiến trúc nghệ thuật Chămpa đặc biệt quốc gia, với 3 tháp gạch được đánh giá cao nhất Đông Nam Á (theo Cục Di sản Việt Nam).

Qua hơn 800 năm biến thiên thời cuộc, chịu nhiều tác động của chiến tranh, thiên tai, cụm tháp cổ này đang xuống cấp nghiêm trọng.

Bộ VH-TT-DL vừa chấp thuận chủ trương để tỉnh Gia Lai triển khai dự án tu bổ, tôn tạo quần thể tháp Chăm cổ này với tổng kinh phí hơn 93 tỷ đồng. Hiện địa phương đang thi công tu bổ 2/3 tòa tháp, gồm tháp Giữa và tháp Nam, trong thời gian 320 ngày.

PSA Anh5-12.jpg
Người thợ dùng búa giã nát gạch cũ nguyên gốc để làm nguyên liệu tái tạo gạch mới
PSA Anh9.jpg
Các nguyên liệu bột gạch, vôi được phối trộn cùng các nguyên liệu phù hợp để phối trộn nguyên liệu tái tạo gạch tháp cổ
PSA Anh10-17.jpg
PSA Anh12-9.jpg
Gia công từng viên gạch theo đúng tỷ lệ, kích thước nguyên gốc tại di tích
PSA Anh15.jpg
Những viên gạch sau khi chế tác đều được in niên đại 2026 để bảo đảm minh bạch trong bảo tồn
PSA Anh18-7.jpg
Những hạng mục xuống cấp ở tháp cổ Dương Long dần được "chữa thương"
PSA Anh20-2.jpg
Tháp cổ Dương Long có niên đại hơn 800 năm
Tin liên quan
NGỌC OAI

Từ khóa

Tháp Chăm Dương Long văn hóa Chăm Gia Lai di sản

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn