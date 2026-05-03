Tôn tạo cụm tháp Chăm cao nhất Đông Nam Á

Tháp Chăm Dương Long (còn gọi tháp Ngà, tọa lạc tại xã Bình An, tỉnh Gia Lai) là cụm di tích kiến trúc nghệ thuật Chămpa đặc biệt quốc gia, với 3 tháp gạch được đánh giá cao nhất Đông Nam Á (theo Cục Di sản Việt Nam).

Qua hơn 800 năm biến thiên thời cuộc, chịu nhiều tác động của chiến tranh, thiên tai, cụm tháp cổ này đang xuống cấp nghiêm trọng.

Bộ VH-TT-DL vừa chấp thuận chủ trương để tỉnh Gia Lai triển khai dự án tu bổ, tôn tạo quần thể tháp Chăm cổ này với tổng kinh phí hơn 93 tỷ đồng. Hiện địa phương đang thi công tu bổ 2/3 tòa tháp, gồm tháp Giữa và tháp Nam, trong thời gian 320 ngày.

Người thợ dùng búa giã nát gạch cũ nguyên gốc để làm nguyên liệu tái tạo gạch mới

Các nguyên liệu bột gạch, vôi được phối trộn cùng các nguyên liệu phù hợp để phối trộn nguyên liệu tái tạo gạch tháp cổ

Gia công từng viên gạch theo đúng tỷ lệ, kích thước nguyên gốc tại di tích

Những viên gạch sau khi chế tác đều được in niên đại 2026 để bảo đảm minh bạch trong bảo tồn

Những hạng mục xuống cấp ở tháp cổ Dương Long dần được "chữa thương"

Tháp cổ Dương Long có niên đại hơn 800 năm

NGỌC OAI