Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự Ngày hội đại đoàn kết tại Cần Thơ

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm hỏi các vị chức chức sắc, sư sãi

Cùng dự có các đồng chí: Lâm Văn Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo Thành uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ TP Cần Thơ và đông đảo người dân khu dân cư ấp Châu Thành, xã An Ninh.

Biểu diễn văn nghệ tại ngày hội

Trong không khí vui tươi, đầm ấm của ngày hội, các đại biểu đã ôn lại kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2025), chặng đường vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - nơi hội tụ, kết nối và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đông đảo bà con ấp Châu Thành, xã An Ninh tham dự ngày hội

Thời gian qua, khu dân cư ấp Châu Thành (xã An Ninh) có kinh tế - xã hội phát triển ổn định, diện mạo nông thôn khởi sắc; hạ tầng đường, điện, trường học, y tế được đầu tư ngày càng hoàn thiện. Cụ thể, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%; 100% hộ sử dụng điện; 96% hộ dùng nước hợp vệ sinh. Toàn ấp chỉ còn 11 hộ nghèo, 24 hộ cận nghèo, đời sống vật chất, tinh thần người dân ngày càng nâng cao. Bà con nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, tương trợ giúp nhau phát triển kinh tế, chung sức xóa nhà tạm, nhà dột nát...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại ngày hội

Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng khi được chung vui ngày hội cùng đông đảo bà con nhân dân, các vị chức sắc, sư sãi tại chùa Tum Núp - ngôi chùa có hơn 400 năm lịch sử phát triển, giàu truyền thống, văn hoá đặc sắc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Thành uỷ Cần Thơ Lê Quang Tùng trao quà cho các vị chức sắc, sư sãi

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những kết quả tiêu biểu mà cộng đồng khu dân cư ấp Châu Thành đã đạt được trong việc thực hiện sôi nổi các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, góp phần xây dựng xóm ấp ngày càng khang trang, đời sống người dân không ngừng được cải thiện, phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà đến các vị chức sắc, sư sãi

Chia sẻ tại ngày hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, sau sáp nhập 3 địa phương Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng, TP Cần Thơ mới còn nhiều tiềm năng, dư địa phát triển, thế nhưng hiện nay các lợi thế, dư địa chưa được phát triển tương xứng. Để góp phần phát triển TP Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội kêu gọi toàn thể người dân, cộng đồng khu dân cư cùng phấn đấu phát triển kinh tế, thi đua lao động sản xuất, nâng cao trình độ dân trí, tham gia tích cực các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước… Tất cả cùng chung tay nỗ lực, phấn đấu theo tinh thần “ấp mạnh, xã mạnh thì thành phố mới mạnh”.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Lâm Văn Mẫn và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga trao quà cho các gia đình chính sách

Đối với các Ban Công tác mặt trận, địa phương, Chủ tịch Quốc hội đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới trong công tác vận động, tuyên truyền, tập hợp người dân; đi sâu đi sát vào quần chúng, từng địa bàn khu dân cư, phản ánh tâm tư nguyện vọng chính đáng của bà con nhân dân; phát huy dân chủ cơ sở; đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn nhằm không bỏ lại ai phía sau; phát triển các phong trào khuyến học khuyến tài, bình dân học vụ số; tăng cường củng cố khối đại đoàn kết, không để các thế lực lôi kéo, kích động, gây chia rẻ khối đại đoàn kết toàn dân.

Lãnh đạo TP Cần Thơ trao học bổng cho các học sinh vượt khó học tốt

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao nhiều phần quà cho các gia đình chính sách, Ban Quản trị chùa Tum Núp, các vị chức sắc, sư sãi và người dân tiêu biểu tại khu dân cư ấp Châu Thành. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức ngày hội cũng đã trao 5 căn nhà đại đoàn kết (mỗi căn trị giá 60 triệu đồng) cho các hộ khó khăn về nhà ở; 20 suất học bổng cho các em học sinh vượt khó học giỏi.

TUẤN QUANG