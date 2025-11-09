Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự Ngày hội đại đoàn kết tại Cần Thơ

Cùng dự có các đồng chí: Lâm Văn Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo Thành uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ TP Cần Thơ và đông đảo người dân khu dân cư ấp Châu Thành, xã An Ninh.
Trong không khí vui tươi, đầm ấm của ngày hội, các đại biểu đã ôn lại kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2025), chặng đường vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - nơi hội tụ, kết nối và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
Thời gian qua, khu dân cư ấp Châu Thành (xã An Ninh) có kinh tế - xã hội phát triển ổn định, diện mạo nông thôn khởi sắc; hạ tầng đường, điện, trường học, y tế được đầu tư ngày càng hoàn thiện. Cụ thể, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%; 100% hộ sử dụng điện; 96% hộ dùng nước hợp vệ sinh. Toàn ấp chỉ còn 11 hộ nghèo, 24 hộ cận nghèo, đời sống vật chất, tinh thần người dân ngày càng nâng cao. Bà con nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, tương trợ giúp nhau phát triển kinh tế, chung sức xóa nhà tạm, nhà dột nát...
Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng khi được chung vui ngày hội cùng đông đảo bà con nhân dân, các vị chức sắc, sư sãi tại chùa Tum Núp - ngôi chùa có hơn 400 năm lịch sử phát triển, giàu truyền thống, văn hoá đặc sắc.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những kết quả tiêu biểu mà cộng đồng khu dân cư ấp Châu Thành đã đạt được trong việc thực hiện sôi nổi các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, góp phần xây dựng xóm ấp ngày càng khang trang, đời sống người dân không ngừng được cải thiện, phát triển.
Chia sẻ tại ngày hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, sau sáp nhập 3 địa phương Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng, TP Cần Thơ mới còn nhiều tiềm năng, dư địa phát triển, thế nhưng hiện nay các lợi thế, dư địa chưa được phát triển tương xứng. Để góp phần phát triển TP Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội kêu gọi toàn thể người dân, cộng đồng khu dân cư cùng phấn đấu phát triển kinh tế, thi đua lao động sản xuất, nâng cao trình độ dân trí, tham gia tích cực các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước… Tất cả cùng chung tay nỗ lực, phấn đấu theo tinh thần “ấp mạnh, xã mạnh thì thành phố mới mạnh”.
Đối với các Ban Công tác mặt trận, địa phương, Chủ tịch Quốc hội đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới trong công tác vận động, tuyên truyền, tập hợp người dân; đi sâu đi sát vào quần chúng, từng địa bàn khu dân cư, phản ánh tâm tư nguyện vọng chính đáng của bà con nhân dân; phát huy dân chủ cơ sở; đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn nhằm không bỏ lại ai phía sau; phát triển các phong trào khuyến học khuyến tài, bình dân học vụ số; tăng cường củng cố khối đại đoàn kết, không để các thế lực lôi kéo, kích động, gây chia rẻ khối đại đoàn kết toàn dân.
Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao nhiều phần quà cho các gia đình chính sách, Ban Quản trị chùa Tum Núp, các vị chức sắc, sư sãi và người dân tiêu biểu tại khu dân cư ấp Châu Thành. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức ngày hội cũng đã trao 5 căn nhà đại đoàn kết (mỗi căn trị giá 60 triệu đồng) cho các hộ khó khăn về nhà ở; 20 suất học bổng cho các em học sinh vượt khó học giỏi.