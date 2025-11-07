Xã Bà Điểm trao Huy hiệu Đảng đợt ngày 7-11

Đồng chí Trần Văn Tuấn trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên

Dịp này, Đảng bộ xã Bà Điểm có 21 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Bí thư Đảng ủy xã Bà Điểm Nguyễn Anh Tuấn tin tưởng các đảng viên cao tuổi Đảng luôn là những tấm gương sáng cho thế hệ sau. Đồng thời, tiếp tục dìu dắt, giúp đỡ, hướng dẫn thế hệ trẻ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và góp phần cùng Đảng bộ xã hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Đối với đoàn viên thanh niên, Bí thư Đảng ủy xã Bà Điểm đề nghị không ngừng học hỏi, tiếp thu và phát huy những giá trị truyền thống quý báu của ông cha đi trước, cống hiến trí tuệ, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ để góp phần xây dựng quê hương Bà Điểm – 18 thôn vườn trầu ngày càng phát triển, giàu đẹp.

NGÔ BÌNH