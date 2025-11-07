Lãnh đạo TP Hà Nội dâng hoa tại Tượng đài V.I.Lênin

Sáng 7-11, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội do đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm trưởng đoàn đã tới dâng hoa tại Tượng đài V.I.Lênin nhân kỷ niệm 108 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 – 7-11-2025).

Trân trọng dâng hoa trước Tượng đài V.I.Lênin (ở Công viên Lênin, phường Ba Đình), đồng chí Nguyễn Duy Ngọc và các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội đã bày tỏ lòng biết ơn công lao to lớn của V.I.Lênin, nguyện tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đoàn kết một lòng, kiên định thực hiện lý tưởng và con đường cách mạng vô sản, xây dựng Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại", gương mẫu, tiên phong xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc và các lãnh đạo TP Hà Nội tới dâng hoa tại Tượng đài V.I.Lênin

Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 là sự kiện vĩ đại làm rung chuyển thế giới, mở ra kỷ nguyên mới cho nhân loại - kỷ nguyên đấu tranh vì tự do, bình đẳng và công bằng xã hội, đặc biệt là phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội tưởng nhớ công lao của lãnh tụ V.I.Lênin

Dưới sự lãnh đạo thiên tài của V.I.Lenin, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã lật đổ chế độ Nga hoàng, xây dựng nhà nước Xô viết đầu tiên trên thế giới.

Đoàn đại biểu TP Hà Nội dâng hoa trước Tượng đài V.I.Lênin

Cùng ngày, tuổi trẻ Thủ đô, các cơ quan, đoàn thể, đơn vị của TP Hà Nội và đông đảo người dân đã tới dâng hoa tưởng niệm lãnh tụ V.I.Lênin.

QUỐC KHÁNH