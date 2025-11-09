Mọi phong trào phải mang lại lợi ích thiết thực cho dân

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc khẳng định, việc phát huy vai trò trung tâm của người dân được nhấn mạnh như một yếu tố cốt lõi để xây dựng cộng đồng đoàn kết, văn minh, ấm no và hạnh phúc.

Sáng 9-11, Ban Công tác Mặt trận ấp Mỹ An, xã Phước Hải (TPHCM) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, năm 2025. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, tham dự.

Cùng dự có đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc tặng quà đến Ban Công tác Mặt trận ấp Mỹ An, xã Phước Hải (TPHCM)

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của chi bộ và sự đồng lòng của nhân dân, ấp Mỹ An đạt nhiều kết quả nổi bật: kinh tế ổn định, đời sống nâng cao, cảnh quan khởi sắc với “Tuyến đường hoa” 2,5km và “Tuyến đường cờ” 4,5km. Nhiều hộ thoát nghèo, vươn lên khá giả.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc tặng quà đến các gia đình khó khăn ở ấp Mỹ An

Ban công tác Mặt trận vận động 155 hộ vay hơn 11 tỷ đồng phát triển kinh tế; trao 65 suất quà trị giá 32,5 triệu đồng cho hộ khó khăn, học sinh hiếu học.

Các hoạt động an sinh, môi trường, an ninh được hưởng ứng, tạo không khí đoàn kết, nghĩa tình.

Lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và xã Phước Hải trao học bổng đến học sinh ấp Mỹ An

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Phước Lộc biểu dương những nỗ lực, kết quả của cán bộ và nhân dân ấp Mỹ An trong năm 2025.

Đồng chí chia sẻ, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp khơi dậy tinh thần gắn bó, sẻ chia, đồng thời nhìn lại kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa và đô thị văn minh.

Lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và xã Phước Hải tặng quà cho các gia đình khó khăn ở ấp Mỹ An

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Phước Hải và Ban công tác Mặt trận ấp Mỹ An tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tự quản và đổi mới trong hoạt động, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ năm 2026, tập trung thực hiện ba mục tiêu “An ninh - An sinh - An dân”.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Phước Hải tặng quà tới Ban Công tác Mặt trận ấp Mỹ An

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc tham quan gian hàng sản phẩm OCOP tại xã Phước Hải



Đồng chí Nguyễn Phước Lộc khẳng định, việc phát huy vai trò trung tâm của người dân được nhấn mạnh như một yếu tố cốt lõi để xây dựng cộng đồng đoàn kết, văn minh, ấm no và hạnh phúc.

Mỗi người dân cần chủ động tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội và gìn giữ tình làng nghĩa xóm.

Chính quyền xã Phước Hải khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu

Dịp này, lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và xã Phước Hải, ấp Mỹ An đã trao quà, học bổng và thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Xã Phước Hải cũng khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động năm 2025.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc tham gia tưới cây với các em học sinh tại ấp Mỹ An (xã Phước Hải)

Đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc tham gia tưới cây với các em học sinh

TRÚC GIANG