Kỷ niệm 108 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Nga TPHCM Hoàng Minh Nhân phát biểu. Ảnh: THỤY VŨ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Minh Nhân, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Nga TPHCM nhấn mạnh, trải qua hơn một thế kỷ, thế giới có nhiều đổi thay, song những giá trị mà Cách mạng Tháng Mười Nga đem lại như quyền tự quyết, độc lập, tự do, dân chủ và bác ái, vẫn là chân lý bền vững, soi đường cho các dân tộc yêu chuộng hòa bình.

Theo ông Hoàng Minh Nhân, đối với Việt Nam, Cách mạng Tháng Mười Nga có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, là nguồn cảm hứng lớn cho con đường cách mạng giải phóng dân tộc và đặt nền móng cho mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc Việt – Nga.

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Nga TPHCM đồng thời đề cập, năm 2025, hai nước cùng kỷ niệm nhiều sự kiện trọng đại: 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, 80 năm Cách mạng Tháng Tám, 50 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Liên bang Nga. Cũng trong năm nay, hai bên ghi nhận nhiều hoạt động giao lưu tích cực, trong đó có chuyến thăm của lãnh đạo hai nước, lần đầu tiên cử đoàn quân đội tham dự duyệt binh của nhau và các chương trình ngoại giao nhân dân nhằm thắt chặt tình hữu nghị keo sơn.

Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại TPHCM Timur Sirozevich Sadykov phát biểu. Ảnh: THỤY VŨ

Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại TPHCM, ông Timur Sirozevich Sadykov khẳng định, Cách mạng Tháng Mười Nga đã mở ra kỷ nguyên mới cho nhân loại, thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc trên toàn cầu. Theo Tổng Lãnh sự Timur Sirozevich Sadykov, là kết quả của các tiến trình do Cách mạng Tháng Mười khởi xướng, Việt Nam trở thành tấm gương khi từ một nước nông nghiệp lạc hậu thành một nước xã hội chủ nghĩa với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội đáng kinh ngạc. Tổng Lãnh sự Timur Sirozevich Sadykov chúc Việt Nam tiếp tục thành công trong việc xây dựng một nhà nước tiên tiến dựa trên tư tưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga, vì lợi ích của nhân dân và toàn thể nhân loại.

Tiết mục văn nghệ tại buổi họp mặt kỷ niệm 108 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

THỤY VŨ