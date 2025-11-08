Lấy nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới

Chiều 8-11, tại xã Hồ Tràm (TPHCM), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, phường, đặc khu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự hội nghị có các đồng chí: Huỳnh Đảm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM; cùng đại diện lãnh đạo Mặt trận các xã, phường, đặc khu.

100% xã, phường, đặc khu hoàn thành đại hội

Tại hội nghị, các đại biểu đã xem phim tổng kết công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp cơ sở. Đồng chí Huỳnh Đảm đã có các trao đổi chuyên đề về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc tặng hoa đồng chí Huỳnh Đảm tại hội nghị. Ảnh: TRÚC GIANG

Theo báo cáo, đến ngày 31-10, 100% (168/168) xã, phường, đặc khu trên địa bàn TPHCM đã hoàn thành việc tổ chức đại hội, đảm bảo đúng tiến độ và quy định.

Thông qua chuỗi hoạt động gắn với đại hội, MTTQ Việt Nam TPHCM và Mặt trận các xã, phường, đặc khu đã tổ chức nhiều chương trình an sinh xã hội, chăm lo cho người dân với tổng kinh phí hơn 84 tỷ đồng; thực hiện 541 công trình hưởng ứng phong trào “Thành phố muôn sắc hoa”; ra mắt 1.680 Khu dân cư “Đoàn kết - Nghĩa tình - Tự quản”.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các xã, phường, đặc khu đã dân chủ hiệp thương cử 10.017 ủy viên ủy ban; trong đó tỷ lệ nữ đạt hơn 28%, tỷ lệ ngoài Đảng hơn 24%; 168/168 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã đều là ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp, đạt tỷ lệ 100%.

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: TRÚC GIANG

Trước, trong và sau đại hội, các địa phương đều tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho nhân dân. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã trao tặng hơn 40 tỷ đồng để hỗ trợ 168/168 xã, phường, đặc khu thực hiện các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. Đặc biệt, tại các đại hội, Ban Thường trực chỉ đạo không nhận hoa chúc mừng, vận động các tổ chức, cá nhân chuyển kinh phí sang đóng góp cho các hoạt động nhân ái: gây quỹ hỗ trợ nhân dân Cuba với tổng số tiền hơn 4,5 tỷ đồng; hỗ trợ đồng bào trong nước bị ảnh hưởng bão lũ với tổng số tiền gần 68 tỷ đồng.

Tránh bệnh hình thức, hội họp dày, báo cáo đẹp nhưng kết quả mỏng

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, đặc khu được tiến hành nghiêm túc, tiết kiệm, khoa học và đảm bảo yêu cầu, tiến độ. Các địa phương đã lồng ghép hoạt động hướng về đồng bào đang bị ảnh hưởng do thiên tai, người dân gặp hoàn cảnh khó khăn trên cả nước và tại TPHCM.

Đây vừa là kết quả, vừa là bài học kinh nghiệm cần tiếp tục phát huy. Cụ thể, dù tổ chức bất cứ hoạt động nào cũng phải gắn với chính sách người có công, chính sách bao phủ về an sinh xã hội và bảo trợ xã hội, "không để ai bị bỏ lại phía sau". Qua đó lan tỏa giá trị tinh thần, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đại biểu chụp hình lưu niệm tại hội nghị. Ảnh: TRÚC GIANG

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc chia sẻ, nhiệm kỳ mới sẽ diễn ra trong bối cảnh đất nước tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, thực hiện các đột phá theo tinh thần các nghị quyết chiến lược và chuyên đề của Trung ương.

Yêu cầu đặt ra cho công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội là “rất lớn và rất đặc biệt”. Do đó, đội ngũ cán bộ Mặt trận phải vững vàng về chính trị, sâu sắc về công tác dân vận của Đảng, thấm nhuần tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời tích hợp được các kỹ năng của giai đoạn mới, nhất là kỹ năng số, khả năng nắm chắc địa bàn để nâng cao vị thế, uy tín của tổ chức. Cùng với đó, tham gia tích cực xây dựng Đảng trong sạch, chính quyền vững mạnh; phối hợp chính quyền thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị các cấp ủy xã, phường, đặc khu tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tạo cơ chế để MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò nòng cốt chính trị trong tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng với đó là đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng bám sát thực tiễn, hướng mạnh về khu dân cư; xây dựng và thực hiện tốt các chương trình phối hợp, liên tịch giữa chính quyền và Mặt trận, nhất là trong công tác giám sát, phản biện xã hội, để Mặt trận vận hành đồng bộ, thông suốt.

Đại biểu phát biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: TRÚC GIANG

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I. Đó là, Mặt trận là nhân dân. Mặt trận là nơi quy tụ rộng rãi nhất của quần chúng. Sức mạnh của Mặt trận chính là sức mạnh của lòng dân... Từ đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM thống nhất 3 quan điểm chỉ đạo để cụ thể hóa vào chương trình hành động, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Đó là lấy nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới. Mọi nghị quyết, chương trình hành động phải trả lời được bài toán ích lợi thiết thực cho dân. Đồng thời, mở rộng dân chủ ở cơ sở, thúc đẩy đối thoại xã hội, song hành với kỷ cương thực thi, thượng tôn pháp luật, tôn trọng khác biệt. Chuyển từ phong trào hình thức sang kết quả thực chất, dựa trên dữ liệu, số liệu; ưu tiên các mô hình có khả năng nhân rộng nhanh, chi phí hợp lý, tác động lớn đến đời sống, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Trên cơ sở đó, đồng chí đề nghị tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhấn mạnh yêu cầu “một việc, một đầu mối, một thời hạn, một kết quả”; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc theo hướng "không để ai bị bỏ lại phía sau"; thiết kế mạng lưới đại diện, tham gia đa tầng, đa kênh cho công nhân, nông dân thế hệ mới, thanh niên, phụ nữ, người yếu thế, đồng bào tôn giáo, dân tộc...

Đồng thời, triển khai “Cổng Mặt trận số”, thực hiện “tháng nghe dân nói” ở tất cả các cấp; phân công rõ các tổ chức chính trị - xã hội phụ trách các mảng chăm lo đời sống nhân dân theo hướng rõ mục tiêu, rõ đối tượng, rõ trách nhiệm.

"Cần tuyệt đối tránh bệnh hình thức, hội họp dày, báo cáo đẹp nhưng kết quả mỏng; mọi hoạt động phải đo đếm được, đi vào đời sống vật chất và tinh thần của từng khu phố, từng gia đình, từng người dân", đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc gợi mở các mốc triển khai sớm: trong 3 tháng sau đại hội, hoàn thành kiện toàn tổ chức, ban hành kế hoạch thực hiện 3 quan điểm nhất quán và triển khai “Cổng Mặt trận số”, mỗi xã có ít nhất 1 mô hình điểm về an sinh cộng đồng; trong 6 tháng, tổ chức đồng loạt “Tháng nghe dân nói”, chấm dứt tình trạng “hình nón ngược” trong triển khai; trong 1 năm, công bố kết quả an sinh cộng đồng, nhân rộng mô hình đối thoại xã hội đạt tiêu chí.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc tin tưởng, hệ thống Mặt trận và các đoàn thể nhân dân TPHCM sẽ hoàn thành sứ mệnh trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình, sáng tạo, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

TRÚC GIANG - THU HOÀI