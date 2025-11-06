Chính trị

Quốc phòng – an ninh

Quân khu 7 xuất quân tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Campuchia

SGGPO

Mùa khô năm 2025 - 2026, Quân khu 7 cử 4 Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam tại Vương quốc Campuchia (Đội K) sang nước bạn, đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập hơn 800 hài cốt liệt sĩ, đưa các anh về với đất mẹ.

Quân khu 7 xuất quân tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Campuchia

Sáng 6-11, tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 (tỉnh Tây Ninh), Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban chỉ đạo 515) Quân khu 7 tổ chức Lễ xuất quân giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia giai đoạn XXV (mùa khô năm 2025-2026).

Dự lễ có lãnh đạo Ban Chỉ đạo quốc gia 515, Ban Chỉ đạo 515 của Quân khu 7; đại diện lãnh đạo hai tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai, cùng cán bộ, chiến sĩ các Đội K.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ không chỉ là trách nhiệm của lực lượng vũ trang mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, nhằm tri ân, xoa dịu nỗi đau mất mát của thân nhân, gia đình liệt sĩ, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Trong 24 năm qua, các địa phương trong Quân khu 7 và cán bộ, chiến sĩ các Đội K đã tìm kiếm, cất bốc hơn 38.000 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn, trong đó, có hơn 11.000 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia. Kết quả đó thể hiện tinh thần kiên trì, ý chí, quyết tâm của các lực lượng.

xuat quan 10.jpg
Tại cửa khẩu quốc tế Xa Mát, tỉnh Tây Ninh, các đại biểu đã tiễn các thành viên Đội K lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia
QUANG VINH

Từ khóa

Campuchia Tây Ninh cửa khẩu quốc tế Xa Mát hài cốt liệt sĩ Quân khu 7 tìm kiếm hài cốt

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn