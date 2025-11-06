Quân khu 7 xuất quân tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Campuchia

Mùa khô năm 2025 - 2026, Quân khu 7 cử 4 Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam tại Vương quốc Campuchia (Đội K) sang nước bạn, đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập hơn 800 hài cốt liệt sĩ, đưa các anh về với đất mẹ.

Sáng 6-11, tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 (tỉnh Tây Ninh), Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban chỉ đạo 515) Quân khu 7 tổ chức Lễ xuất quân giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia giai đoạn XXV (mùa khô năm 2025-2026).

Dự lễ có lãnh đạo Ban Chỉ đạo quốc gia 515, Ban Chỉ đạo 515 của Quân khu 7; đại diện lãnh đạo hai tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai, cùng cán bộ, chiến sĩ các Đội K.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ không chỉ là trách nhiệm của lực lượng vũ trang mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, nhằm tri ân, xoa dịu nỗi đau mất mát của thân nhân, gia đình liệt sĩ, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Trong 24 năm qua, các địa phương trong Quân khu 7 và cán bộ, chiến sĩ các Đội K đã tìm kiếm, cất bốc hơn 38.000 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn, trong đó, có hơn 11.000 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia. Kết quả đó thể hiện tinh thần kiên trì, ý chí, quyết tâm của các lực lượng.

Tại cửa khẩu quốc tế Xa Mát, tỉnh Tây Ninh, các đại biểu đã tiễn các thành viên Đội K lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

QUANG VINH