Yêu cầu tăng trưởng cho năm 2025 và giai đoạn 2026-2030 là rất cao, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi phải có sự chuẩn bị rất bài bản, căn cơ, nhưng cũng rất cấp bách, không thể chậm trễ, không được bỏ lỡ thời cơ.

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Kết luận số 203-KL/TW về tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện ở mức cao nhất mục tiêu tăng trưởng năm 2025, tạo đà vững chắc cho tăng trưởng bền vững ở mức 2 con số trong giai đoạn tới và tổng kết Nghị quyết số 05-NQ/TW (ngày 1-11-2016) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tổng Bí thư Tô Lâm

Kết luận số 203-KL/TW nêu rõ, qua đánh giá 9 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế" cho thấy, mặc dù mô hình tăng trưởng kinh tế nước ta tiếp tục có bước đổi mới tích cực, gắn liền với thực hiện ba đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế ngày càng dựa nhiều hơn vào năng suất, chất lượng, từng bước lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, nền tảng kinh tế vĩ mô tiếp tục được củng cố..., song tăng trưởng kinh tế vẫn chủ yếu theo chiều rộng, dưới mức tiềm năng, chủ yếu dựa vào đầu tư công và tín dụng, chưa đạt được các mục tiêu đề ra; có sự chênh lệch lớn giữa các vùng và địa phương; còn phụ thuộc nhiều vào các yếu tố bên ngoài, đặc biệt là từ FDI trong khi tiềm năng của các khu vực, các ngành kinh tế còn rất lớn nhưng chưa được khai thác, phát huy hiệu quả, nhất là từ khu vực kinh tế tư nhân, từ các ngành như công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ; các động lực tăng trưởng như tích luỹ vốn, năng suất lao động, đổi mới công nghệ... còn ở mức thấp và chưa có những cải thiện rõ rệt; cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và thực hiện các đột phá chiến lược chuyển biến còn chậm; các nền tảng kinh tế vĩ mô chưa thực sự bền vững...

Thời gian qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ thị nhằm tạo đột phá phát triển trong các lĩnh vực, nhất là yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Tuy nhiên, yêu cầu tăng trưởng cho năm 2025 và giai đoạn 2026-2030 là rất cao, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi phải có sự chuẩn bị rất bài bản, căn cơ, nhưng cũng rất cấp bách, không thể chậm trễ, không được bỏ lỡ thời cơ nhằm hoàn thành các mục tiêu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030 và năm 2045.

Từ tình hình trên, Bộ Chính trị yêu cầu trước mắt tập trung ngay vào chỉ đạo hoàn tất các bước chuẩn bị cho các thị trường, định chế tài chính, tiền tệ vận hành (Trung tâm tài chính quốc tế; Sàn giao dịch tài sản số; Sàn giao dịch vàng...); khởi công một số dự án quan trọng quốc gia trong các lĩnh vực giao thông, năng lượng, hạ tầng và các dự án sử dụng vốn đầu tư công lớn (Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông; Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận; Dự án đường sắt quốc tế...) từ đầu năm 2026.

Bộ Chính trị giao giao Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tiếp tục hướng dẫn tổng kết từ cơ sở Nghị quyết số 05-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII phù hợp với từng địa phương, cơ quan, đơn vị; dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về các giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế "2 con số"; xây dựng Chương trình hành động thực hiện nghị quyết với các đề án, dự án cụ thể trên tất cả các lĩnh vực, trình Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (trường hợp hoàn thiện trước tiến độ, có thể trình Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV).

Bộ Chính trị giao các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội từ nay đến khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành nghị quyết mới về tăng trưởng, cần tiếp tục quán triệt, khẩn trương thể chế hóa, tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, thực chất, có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng.

Trọng tâm là Kết luận số 199-KL/TW (ngày 10-10-2025) của Hội nghị Trung ương 13 khóa XIII về kinh tế - xã hội năm 2025-2026, các nghị quyết của Bộ Chính trị (số 57, 59, 66, 68, 70, 71, 72 và một số nghị quyết ban hành thời gian tới), kết luận, ý kiến của Trung ương, Bộ Chính trị khóa XIII về định hướng chỉ đạo rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho phát triển kinh tế gắn với đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Chủ động rà soát, cập nhật, điều chỉnh các kế hoạch, chương trình hành động, các đề án để thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng bảo đảm sát thực, rõ người, rõ việc, rõ nguồn lực, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm.

Bộ Chính trị giao Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng nghiên cứu, chắt lọc nội dung Đề án để bổ sung, hoàn thiện dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, nhất là những nội dung về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm thống nhất, đồng bộ.

Xem toàn văn Kết luận số 203-KL/TW tại đây.

TRẦN BÌNH