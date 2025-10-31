Chủ tịch UBND TPHCM điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Văn Thọ và Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM Trần Văn Nam trao quyết định và hoa chúc mừng Ban Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM đã trao các quyết định của Chủ tịch UBND TPHCM về việc điều động và bổ nhiệm đồng chí: Ngô Quang Sự, Phó Giám đốc Sở NN-MT đến nhận nhiệm vụ và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM.

Đồng chí Từ Phương Thắng, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Dương (trước sắp xếp), đến nhận nhiệm vụ và bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM.

Điều động và bổ nhiệm các Phó Giám đốc Sở NN-MT: Huỳnh Văn Thanh, Phạm Xuân Ngọc, đến nhận nhiệm vụ và bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Văn Thọ và Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM Trần Văn Nam trao quyết định và hoa chúc mừng đồng chí Bùi Thanh Giang. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ đã trao quyết định của Chủ tịch UBND TPHCM bổ nhiệm đồng chí Bùi Thanh Giang, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV, giữ chức vụ thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Văn Thọ chúc mừng các cá nhân được trao quyết định. Với Ban Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM, đồng chí tin tưởng với năng lực, kinh nghiệm công tác thời gian qua, các cá nhân sẽ tiếp tục phát huy năng lực, thực hiện tốt công tác tham mưu lãnh đạo UBND TPHCM trong công tác về đất đai, đặc biệt là khai thác nguồn lực từ đất.

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ phát biểu giao nhiệm vụ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ chúc mừng đồng chí Bùi Thanh Giang được tin tưởng tín nhiệm; mong muốn đồng chí Bùi Thanh Giang cùng tập thể, ban lãnh đạo Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV thực hiện tốt các nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ năm 2025 và giai đoạn 2026-2030.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM chúc các cá nhân được trao quyết định tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Ngô Quang Sự phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đại diện các cá nhân nhận nhiệm vụ, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM Ngô Quang Sự cảm ơn lãnh đạo thành phố tin tưởng điều động, bổ nhiệm nhiệm vụ mới. Đồng chí cam kết phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhất các công việc được giao, góp phần phát triển thành phố.

NGÔ BÌNH