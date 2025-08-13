Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được: TPHCM với tầm nhìn mới về siêu đô thị mang tầm quốc tế

Theo đồng chí Nguyễn Văn Được, Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, với vị thế mới, tâm thế mới, tạo dư địa mới cho TPHCM phát triển trên cơ sở tận dụng lợi thế chiến lược của “1 không gian, 3 khu vực, 1 đặc khu”.

Sáng 13-8, UBND TPHCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, trí thức tiêu biểu góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM...

Chiến lược “1 không gian, 3 khu vực, 1 đặc khu”

Phát biểu chào mừng, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt. Đây là đại hội đầu tiên sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, diện tích thành phố tăng hơn 3 lần trước đây, với vị thế mới, tâm thế mới, tạo dư địa mới cho TPHCM phát triển trên cơ sở tận dụng lợi thế chiến lược của “1 không gian, 3 khu vực, 1 đặc khu”.

Đó là, 1 không gian TPHCM với tầm nhìn mới về siêu đô thị mang tầm quốc tế. 3 khu vực gồm: khu vực trung tâm TPHCM là đô thị của tài chính, công nghệ cao, đô thị lõi; khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu là thủ phủ kinh tế biển (các dịch vụ vui chơi giải trí biển, năng lượng sạch, cảng biển, dầu khí); khu vực Bình Dương là thủ phủ công nghiệp công nghệ cao. 1 đặc khu Côn Đảo, được định hướng trở thành thiên đường nghĩ dưỡng sinh thái tâm linh.

Bên cạnh đó, đại hội diễn ra trong bối cảnh cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Để chuẩn bị cho đại hội, Tổ Biên tập đã nỗ lực xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị, với tầm nhìn và khát vọng về một thành phố năng động, thịnh vượng, văn minh, nghĩa tình.

Chủ tịch UBND TPHCM mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học, trí thức tiêu biểu tập trung đóng góp ý kiến vào các nhóm nội dung lớn. Cụ thể, đánh giá toàn diện về kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua. Đặc biệt là những chỉ tiêu chưa đạt và các khâu đột phá chưa phát huy như mong đợi, các điểm nổi bật cần nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, bối cảnh sắp tới, với những thách thức, cơ hội, từ đó đề ra các mục tiêu, quan điểm, chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2025-2030; các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thể hiện qua 7 chương trình trọng điểm, đột phá đang được đề xuất về cơ chế, hạ tầng - logistic, nguồn nhân lực chất lượng cao, kinh tế tư nhân, đô thị xanh, bền vững...

Hướng đến Trung tâm lớn của châu Á

Báo cáo tóm tắt dự thảo văn kiện, TS Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu TPHCM cho biết, một trong những quan điểm xuyên suốt là quyết tâm thúc đẩy phát triển thành phố bằng các đột phá chiến lược về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời, khẳng định vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của nhân dân; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng bộ TPHCM.

Dự thảo văn kiện đề ra 5 mục tiêu phát triển; trong đó, hướng đến năm 2030, trở thành đô thị thông minh – văn minh – hiện đại; có vị thế nổi bật Đông Nam Á về kinh tế, tài chính, thương mại; giáo dục, y tế, khoa học – công nghệ. Tầm nhìn đến năm 2045 trở thành Trung tâm lớn của châu Á về kinh tế, tài chính, KH-CN, văn hóa, du lịch; đô thị toàn cầu hấp dẫn – đáng sống – phát triển xanh – bao trùm…

Để thực hiện các mục tiêu trên, dự thảo văn kiện đề ra 23 chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) bình quân khoảng 10%/năm. Đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 14.000 - 15.000 USD. Tổng vốn đầu tư xã hội bình quân 5 năm khoảng 35% - 40% GRDP; kinh tế số chiếm 30% – 40%; cơ bản xóa nhà tạm bợ, nhà ven kênh rạch trên địa bàn thành phố…

Dự thảo văn kiện đề ra 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm; 7 chương trình trọng điểm, đột phá...

