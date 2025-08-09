Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được yêu cầu tăng cường biệt phái cán bộ về cơ sở

Hiện nay, các phường, xã, đặc khu đang gặp một số khó khăn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được yêu cầu lãnh đạo sở, ngành tăng cường biệt phái cán bộ về hỗ trợ các địa phương.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sáng 9-8, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, chủ trì phiên họp tình hình kinh tế - xã hội TPHCM tháng 7; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 8-2025.

Niềm tin nhà đầu tư được củng cố

Thảo luận tại phiên họp, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM Trương Minh Huy Vũ nhận định, bức tranh kinh tế của thành phố 7 tháng qua tương đối tích cực. Điều này thể hiện qua nhiều chỉ số, chỉ dấu được cải thiện nhờ tháo gỡ cho các dự án tồn đọng, khơi thông dòng vốn và củng cố niềm tin, tạo hứng khởi cho cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, có một số vấn đề thành phố cần lưu tâm như khả năng hấp thụ vốn, hấp thụ các chính sách và hấp thụ dự án mới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Văn Thọ phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM đã phối hợp với các đơn vị rà soát và nhận diện nhiều luật đã được điều chỉnh liên quan việc triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù của địa phương. Vấn đề tiếp theo cần lưu ý là khả năng hấp thụ chính sách của TPHCM. Chuyên gia đề nghị theo dõi, rà soát chặt chẽ các chính sách này thẩm thấu thế nào xuống tận cơ sở, 168 phường, xã, đặc khu.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh hiện tại, nhiều nhà đầu tư sẽ đến TPHCM để tìm hiểu và đề xuất dự án. Dòng vốn sẽ đến nhưng sẽ không duy trì lâu nếu thành phố không kịp thời hấp thụ được các chính sách và yêu cầu của nhà đầu tư… Từ đó, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM đề xuất cần thống nhất triển khai quan điểm “1 không gian - 3 khu vực - 1 đặc khu” mà lãnh đạo thành phố đã quán triệt. Bên cạnh đó, TPHCM cần có một chỉ thị về tăng trưởng, giao nhiệm vụ cho từng ngành, từng đơn vị, các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp Nhà nước. Đồng thời, tập trung cho công tác an sinh xã hội từ nay đến cuối năm để hạn chế tác động bởi lạm phát, chỉ số giá tiêu dùng, đồng thời tính toán các chương trình phát triển nhà ở xã hội mang tính dài hạn.

TS Trương Minh Huy Vũ thảo luận tại phiên họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Công Vinh cho biết, thành phố chủ động, linh hoạt, phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả với những vấn đề phát sinh, kiên định mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2025. Nêu điểm nổi bật trong 7 tháng qua, thành phố đã tháo gỡ vướng mắc cho 86 dự án, tổng giá trị trên 420.000 tỷ đồng, tổng diện tích khoảng 1.200ha, thành phố đang dồn sức đẩy nhanh các dự án trọng điểm. Đồng thời, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, phát triển hạ tầng, lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt và thu hút sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội.

Có chính sách đối với cán bộ nghỉ việc

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, trong điều kiện những thuận lợi, thách thức đan xen, UBND TPHCM đã lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội 7 tháng đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Đồng chí Nguyễn Văn Được phát biểu kết luận

Cụ thể, thu hút đầu tư nước ngoài đạt gần 6,2 tỷ USD, tăng 45,7% so với cùng kỳ. Từ đầu năm đến nay, lãnh đạo thành phố, các sở ngành tiếp đón nhiều nhà đầu tư, tập đoàn kinh tế lớn đến tìm cơ hội đầu tư ở TPHCM. Điều này cho thấy môi trường đầu tư của thành phố có những tín hiệu rất tích cực.

Chủ tịch UBND TPHCM nhận xét, nhiệm vụ những tháng cuối năm của TPHCM rất lớn để phấn đấu tăng trưởng GRDP 8,5%; cùng với đó là tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp. Do đó, đồng chí đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra.

Chánh Thanh tra TPHCM Trần Văn Bảy thảo luận. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong đó, tập trung mọi nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng. Đối với nhiệm vụ đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu tăng cường theo dõi, đôn đốc, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đối với các dự án đầu tư công. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp chậm trễ vì lý do chủ quan.

Hiện nay, các phường, xã, đặc khu đang gặp một số khó khăn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là khối lượng công việc lớn, nhân lực chưa đồng bộ. Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu lãnh đạo sở, ngành tăng cường biệt phái cán bộ về hỗ trợ các địa phương. Đồng chí yêu cầu phải hoàn thành việc xây dựng chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy, trình HĐND TPHCM thông qua trong tháng 8.

NGÔ BÌNH