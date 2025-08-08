Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được: Xây dựng Côn Đảo thành điểm đến nghỉ dưỡng mang tầm quốc tế

Theo đồng chí Nguyễn Văn Được, với những lợi thế vốn có, đặc khu Côn Đảo cần phát triển xanh gắn với trách nhiệm bảo tồn và khai thác có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, định hướng trở thành một trong những điểm đến xanh, sạch, đẹp, là nơi nghỉ dưỡng mang tầm quốc tế, với hệ sinh thái trong lành - an bình - hạnh phúc.

Quang cảnh đại hội

Xác định rõ bản sắc riêng của Côn Đảo

Ngày 8-8, Đảng bộ đặc khu Côn Đảo tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030. Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, Tổ trưởng Tổ công tác số 2 – Ban Chỉ đạo Đại hội của Thành ủy TPHCM.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Được chúc mừng và biểu dương những nỗ lực, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân Côn Đảo đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Văn Được nhận xét, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với truyền thống đoàn kết, đổi mới, năng động và sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Côn Đảo đã phấn đấu vươn lên, đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Đồng chí Nguyễn Văn Được tặng hoa chúc mừng đại hội

Trong đó, kinh tế phát triển không ngừng, đặc biệt là phát triển kinh tế nhưng vẫn giữ gìn được hồn thiêng sông núi, giữ gìn và tôn tạo làm đẹp hơn, hiện đại hơn các di tích của Côn Đảo. “Những nét hoang sơ, thơ mộng của Côn Đảo vẫn còn nguyên. Đây là những điều kiện mà các địa phương khác không dễ có được”, đồng chí Nguyễn Văn Được chia sẻ và bày tỏ ấn tượng với không khí trong lành, chỉ số hạnh phúc của người dân Côn Đảo khi tình hình an ninh trật tự được giữ vững, người dân hài lòng với cuộc sống tại Côn Đảo.

Theo đồng chí, đó là những lợi thế, khác biệt mà các lãnh đạo đặc khu Côn Đảo cần phải gìn giữ để phát triển bền vững trong thời gian tới. “Nếu không giữ gìn được những nét bản sắc này, Côn Đảo sẽ khó phát triển bền vững, không thực hiện được chủ đề “kiến tạo Côn Đảo thành hình mẫu phát triển bền vững của biển đảo Việt Nam”, đồng chí Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Được phát biểu chỉ đạo

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhận định, đặc khu Côn Đảo sở hữu những tiềm năng và lợi thế so sánh riêng biệt mà ít địa phương nào có được, từ vị trí địa lý đặc thù, điều kiện tự nhiên độc đáo đến sự linh thiêng của vùng trời – cửa biển. Đây là nền tảng quan trọng để Côn Đảo vươn lên phát triển.

Tuy nhiên, đồng chí cũng chỉ rõ những thách thức không nhỏ, như hạ tầng giao thông kết giữa Côn Đảo với các địa phương khác; chi phí đầu tư, giá đất tăng; dân số cơ học sẽ tăng cao, tạo áp lực trong giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, môi trường, phát sinh tệ nạn xã hội. Theo đồng chí, nếu không giải quyết tốt bài toán giữa tăng trưởng và phát triển bền vững thì khó đạt được chiến lược biến Côn Đảo thành hình mẫu phát triển.

Cơ bản thống nhất với các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ đại hội đề ra, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được lưu ý, đặc khu Côn Đảo cần xác định rõ bản sắc riêng để làm nền tảng xây dựng chiến lược phát triển kinh tế – xã hội bền vững.

Theo đồng chí, Côn Đảo là vùng đất có truyền thống lịch sử hào hùng, điều kiện tự nhiên và sinh thái đặc sắc – những tài nguyên quý giá cần được gìn giữ và phát huy. Trên cơ sở đó, định hướng phát triển Côn Đảo thành đảo xanh, đảo thông minh, đảo đáng sống, gắn kết hài hòa giữa du lịch sinh thái, bảo tồn di sản và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Chủ tịch UBND TPHCM cùng đại biểu ủng hộ đồng bào khu vực miền núi và trung du Bắc bộ, Bắc Trung bộ bị thiệt hại do mưa, lũ

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được điểm lại một số điều kiện thuận lợi mà Côn Đảo đang sở hữu, như sân bay có khả năng tiếp nhận máy bay lớn, hạ tầng được đầu tư đồng bộ với nhiều hạng mục phục vụ mục tiêu phát triển xanh, bền vững.

Đồng chí đánh giá cao tinh thần thống nhất và quyết tâm của lãnh đạo đặc khu Côn Đảo trong việc thực hiện định hướng phát triển xanh – một chủ trương lớn của TPHCM. Trên cơ sở đó, đồng chí yêu cầu Côn Đảo tiếp tục phát triển theo hướng xanh, gắn với trách nhiệm bảo tồn và khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Đồng thời, phát triển du lịch một cách bền vững, dựa trên lợi thế so sánh về tài nguyên biển, rừng và giá trị đặc biệt của Khu di tích lịch sử quốc gia Côn Đảo – nhằm xây dựng nơi đây thành điểm đến hấp dẫn, khác biệt và đẳng cấp.

“Xây dựng Côn Đảo trở thành một trong những điểm đến xanh - sạch - đẹp, là nơi nghỉ dưỡng mang tầm quốc tế, với hệ sinh thái trong lành - an bình - hạnh phúc. Phát huy tối đa tiềm năng, giá trị của các di tích lịch sử - văn hóa, tài nguyên tự nhiên và tài nguyên đa dạng sinh học của Côn Đảo”, đồng chí Nguyễn Văn Được.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, cần hạn chế tối đa tác động đến hệ sinh thái tự nhiên của Vườn quốc gia Côn Đảo, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân và du khách nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, chấp hành nghiêm các quy định, giữ gìn vệ sinh chung vì một Côn Đảo xanh – sạch – tự nhiên.

Đại biểu ủng hộ đồng bào khu vực miền núi và trung du Bắc bộ, Bắc Trung bộ bị thiệt hại do mưa, lũ

Thực hiện nghị quyết có hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhận định, Côn Đảo là địa bàn có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng – an ninh trong thế trận bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Đồng chí đề nghị Đảng bộ đặc khu cần chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng đầu tư các công trình phòng thủ gắn với công trình dân sinh, kết hợp chặt chẽ yếu tố “lưỡng dụng” giữa phát triển kinh tế – xã hội với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng – an ninh. Qua đó, góp phần giữ vững vai trò tiền tiêu của Côn Đảo trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, vùng trời và thềm lục địa phía Nam của đất nước.

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được yêu cầu toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên đặc khu Côn Đảo tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nêu gương, chung sức đồng lòng, “toàn tâm, toàn ý” thực hiện tốt nhiệm vụ với niềm tự hào về vùng đất thiêng Côn Đảo và trách nhiệm cao nhất.

Đồng chí nhấn mạnh, từng cán bộ phải chuyển mạnh từ “tư duy hành chính” sang “tư duy phục vụ”, từ “làm hết trách nhiệm” sang “làm đến nơi đến chốn”, “làm cho dân tin, dân thuận, dân ủng hộ” – đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm. Thực hiện nghiêm túc phương châm 5 thật, 6 rõ, 7 dám, bảo đảm xây dựng đội ngũ cán bộ vững về chính trị, giỏi chuyên môn, tận tụy vì dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Được chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ đặc khu Côn Đảo nhiệm kỳ 2025-2030

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu mỗi cán bộ, công chức đặc khu Côn Đảo cần quán triệt sâu sắc tinh thần lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm và chủ thể phục vụ; xác định doanh nghiệp là nguồn lực và động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội nhanh và bền vững.

Đồng chí nhấn mạnh việc chủ động xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc của cấp ủy ngay từ đầu nhiệm kỳ; thường xuyên cải tiến lề lối làm việc, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, phát huy vai trò của từng cấp ủy trong tổ chức thực hiện, đảm bảo nghị quyết được triển khai hiệu quả từ những ngày đầu.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được bày tỏ tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đặc khu Côn Đảo sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, năng động và sáng tạo; tận dụng hiệu quả thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Đồng chí kỳ vọng, đặc khu Côn Đảo sẽ từng bước kiến tạo trở thành hình mẫu phát triển bền vững của biển đảo Việt Nam, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của TPHCM trong thời gian tới.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ đặc khu Côn Đảo nhiệm kỳ 2025–2030 xác định mục tiêu đến năm 2030 đưa Côn Đảo cơ bản trở thành khu du lịch đẳng cấp khu vực và quốc tế, phát triển theo hướng bền vững, xanh và giàu bản sắc. Một số chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ: - Tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt trên 8,4%; - Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước hằng năm đạt 99%; - Tổng thu ngân sách nhà nước 2.295,12 tỷ đồng, bình quân tăng 2,97%/năm. - Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đến năm 2030 so với năm 2025 tăng 29,75%; - Tỷ lệ người dân hài lòng với dịch vụ công đạt 95% trở lên...

NGÔ BÌNH