Chú trọng phát triển đảng viên trong khu dân cư, trường học, chung cư

Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy quận Bình Thạnh Phan Văn Định cho biết, năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội của quận đạt nhiều kết quả quan trọng. Tổng giá trị sản xuất tăng 19,81% so với cùng kỳ, thu ngân sách nhà nước tăng khoảng 37,5% so với cùng kỳ; các hoạt động văn hóa, giáo dục, giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội được đẩy mạnh.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của quận đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân ổn định. Việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với xây dựng các không gian văn hóa, góc học tập Hồ Chí Minh đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong hệ thống chính trị và được sự đồng thuận, hưởng ứng của nhân dân. Riêng công tác quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ được thực hiện đảm bảo theo quy định. Công tác phát triển đảng viên được đẩy mạnh. Đặc biệt, việc xây dựng tổ chức đảng trong các chung cư được chú trọng.

Bên cạnh đó, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng cũng được tăng cường, từ đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên. Ngoài ra, công tác dân vận trong năm qua được đẩy mạnh, gắn với triển khai thực hiện quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị, quy chế dân chủ ở cơ sở được chú trọng. Từ đó nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình nhân dân.

Năm qua, Đảng bộ quận Bình Thạnh đã lãnh đạo thực hiện đảm bảo các chế độ chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng chính sách, gia đình có công, diện bảo trợ xã hội, các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo quy định. Đã thực hiện tốt công tác chăm lo Tết Nguyên đán năm 2022, Chăm lo trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các hộ cận nghèo, khó khăn.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ ghi nhận và biểu dương những kết quả Quận ủy quận Bình Thạnh đạt được trong năm 2022. Nhất là trong phát triển kinh tế, xã hội cũng như các hoạt động văn hóa, giáo dục, giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội được đẩy mạnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh, năm 2023 là năm bản lề quan trọng để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, Nghị quyết đại hội Đảng bộ quận Bình Thạnh và cấp ủy.

Đây là năm tạo nền tảng cho sự chuyển mình mạnh mẽ, tạo sức bật trong các năm tiếp theo. Do đó, Đảng bộ quận Bình Thạnh cần tiếp tục chỉ đạo tăng cường các giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi, chia sẻ và tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức, ý thức trách nhiệm, hiệu quả hoạt động công vụ.

Quận cũng cần xây dựng nhiều giải pháp để thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2023 của TPHCM: “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội”.

Đồng chí cũng đề nghị quận tiếp tục thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025. Trong đó, lưu ý cần thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo đa chiều theo từng nhóm hộ nghèo, hoàn thành chỉ tiêu trên quan điểm giảm nghèo bền vững, để các chính sách giảm nghèo thật sự đi vào cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ yêu cầu quận Bình Thạnh có kế hoạch để triển khai sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó có hướng dẫn rõ, cụ thể đến các cấp ủy cơ sở trực thuộc trong tự rà soát, đánh giá các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; các công trình trọng điểm đã đề ra; kịp thời điều chỉnh, bổ sung, đề ra giải pháp và có lộ trình phù hợp để tiếp tục thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Nhấn mạnh đến việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Thị Lệ lưu ý cần có cách làm để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nề nếp thường xuyên trong suy nghĩ và hành động của từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ cũng đề nghị quận Bình Thạnh quan tâm thực hiện tốt hơn nữa công tác phát triển đảng viên. Nhất là kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên trong cộng đồng dân cư, trường học, các chung cư.

Đồng chí nguyễn Thị Lệ lưu ý Đảng bộ quận Bình Thạnh cần thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền. Cùng với đó MTTQ quận cần làm tốt hơn vai trò phản biện xã hội, nhất là trong lắng nghe, lấy ý kiến người dân trong thực hiện các dự án: Rạch Xuyên Tâm, Bình Qưới - Thanh Đa.

Dịp này, Quận ủy quận Bình Thạnh tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 và 5 năm liền (2018-2022).