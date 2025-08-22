Phường Vĩnh Hội tập trung chỉnh trang đô thị, xóa nhà tạm trên, ven kênh rạch

Tham dự có các đồng chí: Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Tô Thị Bích Châu, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh tặng hoa của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh ghi nhận tinh thần đổi mới, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền, toàn hệ thống chính trị và nhân dân phường Vĩnh Hội trong nhiệm kỳ qua.

Để tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực đưa phường Vĩnh Hội phát triển vững mạnh trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh đề nghị, phường Vĩnh Hội sớm định hình không gian phát triển mới, xác định rõ tiềm năng, thế mạnh để có giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương

Phường cũng cần tập trung công tác chỉnh trang đô thị, xóa nhà tạm trên, ven kênh rạch; nâng cao hiệu quả quản lý về đô thị, làm sao để từ con hẻm, vỉa hè phải sạch đẹp, khang trang. Cùng với đó, vận động nhân dân tham gia các mô hình, hoạt động bảo vệ môi trường, giữ vệ sinh môi trường sống xanh, sạch, đẹp.

Quang cảnh đại hội

Dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Vĩnh Hội nhiệm kỳ 2025-2030 với 29 đồng chí ra mắt đại hội.

Đồng chí Lê Văn Chiến giữ chức Bí thư Đảng ủy phường. Đồng chí Đỗ Thị Trúc Mai giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường. Đồng chí Nguyễn Thùy Trinh giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Vĩnh Hội nhiệm kỳ 2025-2030

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, phường Vĩnh Hội đưa ra 20 chỉ tiêu, 2 chương trình trọng tâm. Trong đó, phường tập trung thực hiện hiệu quả các dự án đầu tư công, dự án xây dựng trong lĩnh vực giao thông, hạ tầng kỹ thuật, trụ sở cơ quan, văn hóa, giáo dục. Phường phấn đấu đến năm 2030, cơ bản hoàn thành công tác thu hồi đất các căn nhà, công trình trên và ven kênh rạch; thúc đẩy thực hiện các dự án chung cư cao tầng kết hợp thương mại - dịch vụ - văn phòng và nhà ở riêng lẻ… nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở ổn định lâu dài và cải thiện chất lượng sống cho người dân. Phường Vĩnh Hội cũng xác định 4 dự án trọng điểm. Đó là xây mới Trung tâm hành chính phường Vĩnh Hội; xây mới Trường THCS Nguyễn Huệ; phối hợp bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng cầu đường Nguyễn Khoái; phối hợp bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất thực hiện Dự án mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và Công viên cây xanh bờ Kênh Tẻ.

THÁI PHƯƠNG