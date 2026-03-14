Xử lý chủ đầu tư chậm tiến độ hoàn thành tuyến đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

Bộ Xây dựng vừa yêu cầu Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc chậm hoàn thiện dự án đường bộ cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.

Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Cần Thơ - Cà Mau đã được đưa vào khai thác tạm tuyến chính

Theo Bộ Xây dựng, dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn Cần Thơ - Cà Mau đã được đưa vào khai thác tạm tuyến chính, đang tiếp tục tổ chức triển khai thi công các hạng mục còn lại và hoàn thiện thủ tục liên quan để bàn giao công trình cho đơn vị quản lý.

Tuy nhiên, tiến độ triển khai thi công các hạng mục còn lại rất chậm. Các đơn vị cũng chưa khẩn trương khắc phục những tồn tại nhằm đảm bảo chất lượng công trình, đảm bảo an toàn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng.

Để đảm bảo tiến độ hoàn thành toàn bộ dự án, Bộ Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương hoàn thiện các vị trí đường đầu cầu, cống bị lún lệch, hệ thống an toàn giao thông, lề bê tông, ống cáp trước ngày 20-3; hoàn thành gia cố taluy, đường gom trước ngày 31-3; hoàn thành nút giao, tuyến nối, hệ thống giám sát điều hành giao thông trước ngày 30-6.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cương quyết xử lý các nhà thầu tiếp tục chậm trễ, không đáp ứng tiến độ thực hiện theo kế hoạch. Nhà thầu phải tự chi trả chi phí quản lý vận hành nếu không xong thủ tục bàn giao trước ngày 15-4.

MINH ANH