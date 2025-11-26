Vụ án Trương Mỹ Lan: Chi trả đợt 5 cho gần 42.500 trái chủ

Ngày 26-11, Thi hành án dân sự (THADS) TPHCM thông tin về tiến độ thi hành án vụ Trương Mỹ Lan và đồng phạm, liên quan trách nhiệm bồi hoàn hơn 30.000 tỷ đồng cho 43.108 bị hại và người nhận chuyển nhượng trái phiếu theo bản án đã có hiệu lực.

Bà Trương Mỹ Lan tại phiên tòa xét xử

Theo THADS TPHCM, sau 4 đợt chi trả trước, cơ quan tiếp tục thu hồi được khoảng 206 tỷ đồng. Đến ngày 26-11, THADS đã chi trả đợt 5 cho 42.451 trái chủ, với tỷ lệ 0,6% trên số tiền được thi hành án. Đồng thời, gửi tiết kiệm (theo quy định) khoản tiền của 657 trái chủ chưa cung cấp thông tin tài khoản.

Kết quả 4 đợt chi trả trước hơn 8.800 tỷ đồng. Như vậy, từ khi bắt đầu thi hành án, THADS TPHCM đã chi trả:

Đợt 1, THADS TPHCM thu được tổng cộng 7.464 tỷ đồng. Trong đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an (C03) bàn giao 1.461 tỷ đồng, còn cơ quan thi hành án thu 6.002 tỷ đồng. Từ số tiền này, ngày 25-6 và 15-7, 41.441 trái chủ đã được nhận 7.250 tỷ đồng, gần 25% số tiền họ được thi hành án.

Đợt 2, ngày 17-7, chi thêm hơn 696 tỷ đồng. Đến 15-8, các trường hợp bổ sung thông tin tài khoản cũng được chi trả bổ sung.

Đợt 3, ngày 20-8, chi 376,1 tỷ đồng cho 42.141 người, tỷ lệ 1,25%. Ngày 24-9, những trái chủ chưa kịp cung cấp thông tin hoặc thay đổi tài khoản tiếp tục được chi trả bổ sung.

Đợt 4, ngày 26-9, chi 299,97 tỷ đồng cho 42.313 trái chủ, tỷ lệ 0,9%. Với 795 người chưa cung cấp tài khoản, số tiền của họ được gửi tiết kiệm theo đúng quy định.

Sau 4 đợt, cơ quan thi hành án tiếp tục xử lý tài sản và thu thêm được 205,7 tỷ đồng. Đến ngày 26-11-2025, toàn bộ số tiền này được dùng cho đợt chi trả thứ 5, gửi đến 42.451 trái chủ, theo tỷ lệ 0,6%.

THADS TPHCM cho biết, ở đợt 1, cơ quan thi hành án không thu phí, vì toàn bộ số tiền khi đó được nộp trong giai đoạn tự nguyện thi hành án. Sang đợt 2, việc thu phí thi hành án được thực hiện theo quy định.

Đối với đợt 3 và đợt 4, THADS TPHCM tạm thời chưa thu phí, vì nhiều trái chủ có đơn đề nghị miễn phí thi hành án. Các kiến nghị này được THADS TPHCM báo cáo, xin ý kiến cấp có thẩm quyền trước khi thực hiện.

Đến đợt 5, cơ quan thi hành án thu phí trở lại. Ngoài ra, THADS TPHCM cũng thu bổ sung phí đối với các khoản chi trả của đợt 3 và đợt 4 theo quy định.

THADS TPHCM đang tiếp tục xác minh, đo vẽ, thẩm định giá tài sản của bà Trương Mỹ Lan và các tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ liên quan; yêu cầu Ngân hàng SCB chuyển số tiền bị phong tỏa theo các bản án sơ thẩm và phúc thẩm. Sau khi có kết quả xử lý tài sản và ngân hàng chuyển tiền, sẽ tiếp tục chi trả ở các đợt tiếp theo. THADS TPHCM đề nghị người được thi hành án và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không truy cập link không chính thống, không tụ tập đông người để tránh bị lợi dụng.

KIM THỨC - VĂN ANH