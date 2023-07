Chưa xin chủ trương, Resco đã huy động gần 169 tỷ đồng từ Nguyễn Kim đầu tư dự án

Thanh tra TPHCM vừa có thông báo kết luận thanh tra về việc thực hiện dự án Chung cư Nguyễn Kim – Khu B (quận 10) và dự án Cao ốc văn phòng tại số 257 Điện Biên Phủ, phường 6, quận 3 do Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV (Resco - doanh nghiệp 100% vốn nhà nước) làm chủ đầu tư.

Dự án Chung cư Nguyễn Kim – Khu B là dự án xây mới chủ yếu để phục vụ tái định cư cho các lô K, L, M, N, O của Chung cư Nguyễn Kim cũ. Resco đã thực hiện hình thức chỉ định thầu đối với 3 gói thầu với tổng trị giá gần 163 tỷ đồng là chưa đúng quy định. Dự án khởi công chậm so với kế hoạch khoảng 2 năm, các gói thầu thi công công trình đều chậm tiến độ so với hợp đồng thi công và dự án chậm tiến độ hoàn toàn so với kế hoạch 3 năm.

Đối với dự án Cao ốc văn phòng 257 Điện Biên Phủ, theo Thanh tra TPHCM, đây là dự án được UBND TPHCM chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2006 nhưng đến năm 2021 (đã 16 năm) vẫn chưa hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng. Qua thanh tra cho thấy, tất cả các gói thầu thi công đều chậm tiến độ.

Thanh tra TPHCM xác định, khu đất 257 Điện Biên Phủ là đất thuê của nhà nước trả tiền thuê hàng năm, nhưng Resco kêu gọi đầu tư, góp vốn hợp tác thực hiện dự án trên đất thuê của nhà nước trong khi chưa xin ý kiến chấp thuận của UBND TPHCM là không đúng quy định.

Cũng do khu đất trên nhà nước cho thuê trả tiền thuê hàng năm nên giá trị thương quyền của khu đất thuộc về nhà nước. Do đó, Resco phải nộp lại giá trị thương quyền vào ngân sách nhà nước (thống nhất xác định là 45 tỷ đồng).

Về tỷ lệ vốn góp và phân chia lợi nhuận tại dự án Cao ốc văn phòng 257, theo Thanh tra TPHCM, hiện nay dự án đã bước vào giai đoạn cuối, số tiền huy động từ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim là gần 169 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư thực tế vào dự án giảm so với tổng mức đầu tư ước tính ban đầu (300 tỷ đồng). Do đó, cần phải rà soát, đối chiếu số tiền đầu tư thực tế mà mỗi bên đã góp vào dự án sau khi quyết toán hoàn thành công trình, để xem xét lại tỷ lệ góp vốn và tỷ lệ phân chia lợi nhuận giữa Resco và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim nhằm đảm bảo lợi ích của Resco.

Theo Thanh tra TPHCM, các hạn chế, thiếu sót đối với 2 dự án trên thuộc Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc phụ trách, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Resco và các tổ chức, cá nhân có liên quan thời kỳ phát sinh vụ việc.

Từ đề xuất của Thanh tra TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu kết luận, yêu cầu Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc Resco khẩn trương kiểm điểm các tổ chức, cá nhân có liên quan; xây dựng phương án đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng 2 dự án trên, tránh lãng phí đất đai và tài sản nhà nước. Resco cũng phải nộp lại giá trị thương quyền khu đất 257 Điện Biên Phủ vào ngân sách nhà nước…