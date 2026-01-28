4 khuyến nghị cho Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM

Chiều 28-1, tại TPHCM, Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM, Viện nghiên cứu phát triển TPHCM tổ chức hội thảo tham vấn chiến lược phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM.

Các đại biểu tham dự hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 222/2025/QH15, Chính phủ ban hành Nghị định 323/2025/NĐ-CP về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế với mô hình “một trung tâm, hai điểm đến” tại TPHCM và Đà Nẵng, TPHCM đã và đang khẩn trương triển khai các công việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Thành phố xác định rõ Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM, sẽ trở thành Trung tâm tài chính quốc tế có hệ sinh thái tài chính toàn diện và đa dạng, cung cấp các dịch vụ tài chính truyền thống và chuyên sâu.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng cho biết, kể từ ngày 21-12-2025, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam và ra mắt Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM, Cơ quan điều hành đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ của mình.

Trong đó, có hai nhiệm vụ chính đang được tích cực triển khai, bao gồm hoàn thiện quy chế hoạt động (áp dụng chung cho cả TPHCM và Đà Nẵng) và xây dựng chiến lược phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại hội thảo

“Hội thảo hôm nay là diễn đàn quan trọng để cùng nhau thảo luận sâu sắc, trao đổi thẳng thắn về chiến lược phát triển, lộ trình cụ thể, các cơ chế chính sách đột phá, cũng như những giải pháp tháo gỡ khó khăn, rào cản để Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM sớm đi vào hoạt động thực chất, hiệu quả, tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế hai con số của thành phố và cả nước”, đồng chí Nguyễn Văn Dũng bày tỏ.

Tại hội thảo, ông Arnaud Ginolin, Giám đốc điều hành, Hội đồng thành viên Công ty TNHH The Boston Consulting Group, tập trung vào 4 khuyến nghị chính cho Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM. Thứ nhất về thời gian, thứ hai về sản phẩm, thứ ba về cơ cấu tổ chức và thứ tư là kiện toàn nhân sự và đẩy nhanh triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Về thời gian, theo ông Arnaud Ginolin, 3 đến 5 năm đầu tiên là tối quan trọng để xây dựng nền tảng Trung tâm tài chính và phát triển các yếu tố khác biệt. Về sản phẩm, TPHCM có thể phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam dựa trên 4 nhóm sản phẩm dịch vụ chính bao gồm: thị trường vốn quốc tế; tài chính phục vụ thương mại quốc tế; ngân hàng số và Fintech; các sản phẩm ngách...

Cũng tại hội thảo, ông Phạm Quốc Long, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Gemadept đã có những chia sẻ về việc phát triển Trung tâm tài chính hàng hải TPHCM cũng như thúc đẩy liên kết với Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM, với nhiều cam kết đồng hành của Công ty CP Gemadept.

Hội thảo cũng ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp của các chuyên gia, đại diện Ngân hàng nhà nước và các doanh nghiệp… cho chiến lược phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM.

THANH DUNG