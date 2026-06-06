Chuẩn hóa KOC/KOL để nâng sức cạnh tranh doanh nghiệp

Sáng 6-6, Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM (SIHUB) cùng các đơn vị tổ chức sự kiện “Next-Gen AI Live Commerce 2026” nhằm kết nối các nguồn lực trong hệ sinh thái thương mại số và thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động kinh doanh.

Với chủ đề “Hệ sinh thái thương mại số tích hợp AI: Chuẩn hóa năng lực KOC/KOL - Bảo chứng doanh thu”, chương trình thảo luận về cách thức vận hành thương mại điện tử và marketing số, việc ứng dụng công nghệ AI để tối ưu hiệu quả kinh doanh, chuẩn hóa đội ngũ bán hàng và sáng tạo nội dung trên nền tảng số.

Sự kiện có sự tham gia của gần 200 doanh nghiệp và các KOL/KOC

Đại diện các doanh nghiệp cho biết, AI không chỉ mở ra phương thức tiếp cận khách hàng mới mà còn thúc đẩy sự hình thành các mô hình thương mại số dựa trên dữ liệu, tự động hóa và khả năng cá nhân hóa trải nghiệm người dùng.

Phát biểu tại sự kiện, bà Lê Thị Bé Ba, Phó Giám đốc SIHUB, cho rằng, tương lai của thương mại điện tử không chỉ phụ thuộc vào công nghệ mà còn gắn liền với quá trình chuẩn hóa nguồn nhân lực và tăng cường liên kết giữa các thành phần trong hệ sinh thái.

Theo bà Lê Thị Bé Ba, để kinh tế số phát triển bền vững, cần xây dựng mạng lưới kết nối chặt chẽ giữa doanh nghiệp, nền tảng công nghệ, đơn vị đào tạo và lực lượng tham gia thị trường; đồng thời nâng cao kỹ năng ứng dụng AI và chuẩn hóa năng lực nghề nghiệp cho nguồn nhân lực thương mại số.

Bà Lê Thị Bé Ba, Phó Giám đốc SIHUB trao thư cảm ơn cho đại diện Hiệp hội quảng cáo Việt Nam

“Luật Quảng cáo sửa đổi năm 2025 có hiệu lực từ ngày 1-1-2026 đã đặt ra yêu cầu cao hơn đối với KOL/KOC trong việc xác minh thông tin sản phẩm, minh bạch nội dung quảng bá và thực hiện trách nhiệm pháp lý đối với nội dung truyền thông. KOL/KOC và những người thực hiện hoạt động livestream bán hàng cần tuân thủ pháp luật, trách nhiệm với cộng đồng như: cung cấp thông tin trung thực, không tiếp tay cho hàng giả, hàng nhái hay các sản phẩm vi phạm pháp luật…”, bà Lê Thị Bé Ba nhấn mạnh.

Theo ban tổ chức, sự kiện được kỳ vọng trở thành cầu nối giữa doanh nghiệp và nhân lực trong lĩnh vực thương mại số, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận các giải pháp AI. Đồng thời, thúc đẩy quá trình chuẩn hóa lực lượng KOC/KOL, tạo động lực cho hệ sinh thái thương mại số phát triển chuyên nghiệp, hiệu quả và bền vững hơn trong thời gian tới.

Tại sự kiện, ông Mã Văn Long, Nhà sáng lập iLive by ShopNow, cho biết: "Chúng tôi mong muốn cùng các đối tác và doanh nghiệp xây dựng mô hình Live + Studio tích hợp AI, với mục tiêu livestream được chuẩn hóa, KOL/KOC được đào tạo bài bản và công nghệ được ứng dụng đúng vào các điểm chạm kinh doanh".

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