Hướng đến thực hiện triệt để nguyên tắc "dữ liệu thay giấy tờ"

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký Quyết định số 1308/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó, mục tiêu đến năm 2030 thực hiện triệt để nguyên tắc "dữ liệu thay giấy tờ".

Chiến lược dữ liệu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 sẽ xây dựng hệ sinh thái dữ liệu quốc gia thống nhất. Ảnh: LÂM NGUYÊN (AI dựng)

Chiến lược đặt ra các nhóm mục tiêu cụ thể đến năm 2030 bao gồm các nhóm về hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực quản trị dữ liệu; phát triển cơ sở dữ liệu và nền tảng dữ liệu dùng chung; phát triển hạ tầng dữ liệu và hạ tầng tính toán quốc gia; phát triển dữ liệu và hạ tầng phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI); phát triển kinh tế dữ liệu, công nghiệp dữ liệu và thị trường dữ liệu; bảo đảm an ninh và chủ quyền dữ liệu

Trong đó, chiến lược nêu đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia; bảo đảm 100% thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện được cung cấp dựa trên việc khai thác, sử dụng lại thông tin từ cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia để thực hiện triệt để nguyên tắc "dữ liệu thay giấy tờ", góp phần cắt giảm thành phần hồ sơ và đơn giản hóa thủ tục hành chính, từng bước hình thành năng lực phân tích, dự báo chiến lược quốc gia phục vụ hoạch định chính sách...

Chiến lược cũng đặt mục tiêu khai thác kho dữ liệu AI để hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp AI và công nghệ dữ liệu Việt Nam; hỗ trợ phát triển, huấn luyện thành công tối thiểu 150 sản phẩm, dịch vụ dữ liệu và mô hình AI "Make in Vietnam"; hoàn thiện 100% cơ sở dữ liệu về bảo hiểm xã hội cho người lao động; 95% dữ liệu về y tế được xây dựng, tổ chức phù hợp với định hướng phân cấp quản lý từ Trung ương đến địa phương để phát triển, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế, phấn đấu tỷ lệ người dân được lập sổ sức khỏe điện tử đạt 100%.

Mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam thuộc nhóm 30 quốc gia dẫn đầu về năng lực quản trị, khai thác dữ liệu và phát triển AI; trở thành một trung tâm quan trọng trong khu vực về lưu trữ, xử lý, kết nối, chia sẻ và trung chuyển dữ liệu xuyên biên giới…

Để đạt được các mục tiêu, chiến lược đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm bao gồm: xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách; phát triển hạ tầng và nền tảng dữ liệu quốc gia; phát triển dữ liệu; nhiệm vụ cụ thể về phát triển kinh tế dữ liệu và thị trường dữ liệu; nhiệm vụ cụ thể về phát triển nguồn nhân lực dữ liệu...

LÂM NGUYÊN