Khánh thành "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" tại Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân

Chiều 25-5, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến dự lễ khánh thành và bàn giao các công trình nâng cao chất lượng sinh hoạt học tập của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 955 (Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân).

Theo đó, TPHCM đã hỗ trợ hơn 2,5 tỷ đồng xây dựng và khánh thành các công trình gồm: “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”, hệ thống màn hình LED và công trình phòng khách hội trường Lữ đoàn 955.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng các đại biểu cắt băng khánh thành các công trình. Ảnh: VĂN MINH

Đây là những công trình mang ý nghĩa chính trị quan trọng, khẳng định nghĩa tình quân dân, góp phần lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong lực lượng vũ trang.

Đặc biệt, các công trình này được khánh thành vào dịp nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2026), kỷ niệm 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 - 5-6-2026) và kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Bác (2-7-1976 - 2-7-2026).

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng các đại biểu khánh thành công trình "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh". Ảnh: VĂN MINH

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Phước Lộc chia sẻ, với tinh thần “TPHCM vì cả nước, cùng cả nước”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM cùng cộng đồng trách nhiệm, chung sức đồng lòng hỗ trợ lực lượng Quân chủng Hải quân, trong đó có Lữ đoàn 955 theo chương trình “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc”.

Thông qua chương trình “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”, TPHCM đã thiết lập mối quan hệ gắn bó, đồng hành với nhiều đơn vị hải quân, từ Vùng 1 đến Vùng 5 Hải quân, cũng như các đơn vị, học viện trực thuộc Quân chủng Hải quân.

Với tình cảm và trách nhiệm, TPHCM tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Lữ đoàn 955 thực hiện công trình nâng cao chất lượng sinh hoạt học tập của cán bộ, chiến sĩ. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM đối với các lực lượng đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc khẳng định, TPHCM kiên trì xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong suốt những năm qua. Các đơn vị kết nghĩa, có mối quan hệ gắn bó, phối hợp tốt với TPHCM, trong đó có Quân chủng Hải quân, cũng đã tích cực chung sức, đồng lòng triển khai xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại đơn vị mình.

Việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh không chỉ dừng lại ở các thiết chế văn hóa, các công trình trưng bày, thông tin, tuyên truyền, mà còn là không gian tinh thần để cán bộ, chiến sĩ rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đó vừa là không gian vật chất, vừa là không gian giáo dục, bồi đắp lý tưởng, trách nhiệm, ý chí phấn đấu và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Từ tình cảm và trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM, đồng chí Nguyễn Phước Lộc tin tưởng, qua những hỗ trợ của TPHCM sẽ góp phần vào công tác huấn luyện, đào tạo, học tập của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 955 ngày càng tốt hơn. Đồng thời mong muốn cán bộ, chiến sĩ tiếp tục gìn giữ, khai thác và phát huy hiệu quả các cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa đã được quan tâm đầu tư, hỗ trợ.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng các đại biểu đến dự lễ khánh thành. Ảnh: VĂN MINH

Nhìn lại chặng đường 15 năm triển khai chương trình “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”, có thể thấy rõ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sự phối hợp chặt chẽ giữa TPHCM với Quân chủng Hải quân và các lực lượng đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Trong 15 năm qua, thông qua chương trình, TPHCM đã hỗ trợ nhiều đơn vị có mối quan hệ phối hợp công tác với thành phố, với tổng kinh phí khoảng 500 tỷ đồng. Sự hỗ trợ không chỉ thể hiện bằng số tiền mà còn là tấm lòng của người dân đóng góp, vì nghĩa tình đối với cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió.

“Đó còn là tấm lòng, nghĩa tình của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM cùng chung sức, đồng lòng cùng với các lực lượng vũ trang nhân dân, trong đó có Quân chủng Hải quân”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc khẳng định.

Trong những năm qua, thông qua Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” cùng các nguồn vận động khác, TPHCM đã đồng hành với các lực lượng nơi biên giới, hải đảo; tổ chức nhiều chuyến công tác đến Trường Sa, các đảo thuộc vùng biển Tây Nam và nhà giàn DK1. Đặc biệt, hưởng ứng chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, TPHCM đã triển khai chương trình “Vì Trường Sa xanh” với nhiều hoạt động thiết thực, vận động ủng hộ 76 tỷ đồng nhằm phủ xanh các đảo đá, cải thiện điều kiện sinh hoạt, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa.

VĂN MINH