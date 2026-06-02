Phường Gia Định: Đối thoại để lắng nghe và chia sẻ bức xúc với người dân

Ngày 2-6, Ủy ban MTTQ phường Gia Định (TPHCM) tổ chức chương trình “Tháng nghe dân nói” để lắng nghe những gửi gắm, kiến nghị của người dân nhiều vấn đề về vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự, buôn bán hàng rong, nguy cơ cháy nổ ở khu dân cư…

Tại chương trình, ông Nguyễn Văn Tùng, Trưởng ban công tác mặt trận khu phố 25 phản ánh, thành phố đang giải tỏa, triển khai cải tạo rạch Xuyên Tâm, rất nhiều rác thải, xà bần từ công trình thải ra đang làm nhếch nhác, mất mỹ quan, gây ô nhiễm môi trường cho nhiều khu phố ở phường Gia Định. Ông Tùng kiến nghị lãnh đạo phường cần có giải pháp xử lý tình trạng này.

Đại diện khu phố 52 thì thông tin về tình trạng cho thả rông ra khu vực công cộng, phóng uế bừa bãi khiến môi trường bị ô nhiễm; nạn buôn bán hàng rong dọc tuyến đường Trường Sa cũng phức tạp, khu phố mong chính quyền phường có phương án xử lý.

Người dân gửi gắm tâm tư, nguyện vọng tại buổi đối thoại. Ảnh:MINH HẢI

Bà Huỳnh Thị Hồng Anh, Trưởng ban công tác mặt trận khu phố 39 cho biết, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường để buôn bán ở khu vực chợ Bà Chiểu đang nảy sinh vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm và ô nhiễm môi trường. Theo bà Anh, qua tiếp xúc với người dân, lãnh đạo khu phố, đã ghi nhận được nỗi khổ của người dân buôn bán ở đây. Khu phố kiến nghị lãnh đạo phường có giải pháp gì để tạo điều kiện cho người dân?

Bà con phấn khởi khi địa phương tổ chức chương trình “Nghĩa tình-Buffet Gia Định”. Ảnh: MINH HẢI

Đại diện khu phố 59 nêu vấn đề tại chung cư Thanh Niên trong khu phố đang tồn tại tình trạng xe hơi vây quanh lối đi cả ngày lẫn đêm. Nếu có hỏa hoạn, cháy nổ, người dân sẽ không có lối thoát, khu phố kiến nghị công an có giải pháp để xử lý vấn đề này để đảm bảo an toàn cho người dân. Ngoài ra, các con hẻm ở khu phố đang bị xuống cấp, ảnh hưởng đến lưu thông của người dân, khu phố cũng mong chính quyền phường có giải pháp, chủ trương để nâng cấp, cải tạo các con hẻm để giúp cuộc sống người dân ở khu phố 59 và các khu phố khác được đảm bảo an toàn…

Ghi nhận những ý kiến của người dân, bà Cao Hồng Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Gia Định cho biết phường sẽ tổng hợp và tìm hướng xử lý, giải quyết cho từng vấn đề cụ thể. Bà Cao Hồng Hà cũng đề nghị các phòng ban, đơn vị của phường tập trung ghi nhận các vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh để có phương án giải quyết, xử lý cho phù hợp, làm sao đảm bảo tính công bằng, phù hợp và theo quy định của pháp luật.

Mỗi người tham dự được tặng 5kg gạo từ lãnh đạo phường. Ảnh: MINH HẢI

Trong khuôn khổ chương trình, thông qua mô hình “Nghĩa tình-Buffet Gia Định” và “Hạt gạo nghĩa tình-Lan tỏa yêu thương”, ban tổ chức đã phục vụ ăn sáng cho người dân đến tham gia buổi đối thoại với nhiều món như, như: bún, mì xào, xôi, cơm tấm, chè, nước sâm… Khi ra về, mỗi người dân còn được tặng 5kg gạo.

MINH HẢI