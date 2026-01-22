Xã Long Hải bóc gỡ gần 58.000 quảng cáo trái phép

Từ tháng 9 đến tháng 12-2025, Công an xã Long Hải (TPHCM) phối hợp các lực lượng tổ chức nhiều đợt ra quân bóc gỡ, xử lý quảng cáo trái phép trên địa bàn, qua đó xóa gần 58.000 sản phẩm quảng cáo sai quy định.

Công an xã Long Hải và bảo vệ dân phố bóc gỡ quảng cáo trái phép

Theo báo cáo của Công an xã Long Hải, trong 4 tháng qua, đơn vị đã tổ chức 15 đợt ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia bóc xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định.

Lực lượng công an phối hợp với cơ quan quân sự, bộ đội biên phòng, các ban, ngành, đoàn thể và cán bộ của 27 ấp thực hiện bóc gỡ tại các khu vực công cộng, tuyến đường trên toàn địa bàn. Kết quả, gần 58.000 tờ rơi, bảng dán, quảng cáo trái phép đã được tháo gỡ, xử lý.

Mặt khác, các lực lượng còn tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chủ động bóc gỡ quảng cáo trái phép trước nhà và khu dân cư; đồng thời cung cấp số điện thoại đường dây nóng của Công an xã để người dân phản ảnh khi phát hiện các đối tượng dán quảng cáo trái phép.

Lực lượng bảo vệ dân phố bóc gỡ quảng cáo trái phép

Để nâng cao hiệu quả xử lý, Công an xã Long Hải đã tiến hành xác minh chủ thuê bao các số điện thoại in trên bảng quảng cáo, mời làm việc, lập biên bản và xử phạt hành chính theo quy định. Trường hợp có dấu hiệu liên quan đến cho vay nặng lãi, “tín dụng đen”, lực lượng chức năng sẽ lập hồ sơ điều tra, xử lý hình sự.

Hoạt động trên góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng diện mạo đô thị xanh – sạch – đẹp trên địa bàn xã.

THÀNH HUY