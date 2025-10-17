Chương trình Âm nhạc xuống phố “Những bước chân lặng thầm”

NSƯT Quỳnh Liên cùng các ca sĩ trong CLB Nữ Nghệ sĩ Thành phố, biểu diễn ca khúc "Hạt mưa và tia nắng". Ảnh: THÚY BÌNH

Chương trình gửi đến thầy cô và các sinh viên Trường UEF những ca khúc ngợi ca hình tượng người phụ nữ Việt Nam, duyên dáng, dịu dàng mà kiên cường, mạnh mẽ.

Dù trong đấu tranh giữ nước hay ở thời hòa bình, người phụ nữ Việt Nam vẫn luôn lặng thầm làm việc, cống hiến, sẵn sàng hy sinh cho quê hương đất nước và cho những người thân yêu.

NSƯT Quỳnh Liên và nhóm ca Ánh Dương biểu diễn trong chương trình Âm nhạc xuống phố chủ đề "Những bước chân lặng thầm". Ảnh: THÚY BÌNH

NSƯT Thanh Sử song ca cùng sinh viên Bảo Thy của Trường đại học UEF. Ảnh: THÚY BÌNH

Cùng đó là các bài hát truyền thống cách mạng và những ca khúc tuổi trẻ sôi động: Hạt mưa và tia nắng, Xinh tươi Việt Nam, Những bước chân lặng thầm, Ngọn lửa trái tim, Viết tiếp câu chuyện hoà bình, Vũ điệu chim trời, Mẹ yêu con, Việt Nam đất nước tuyệt vời, Bài ca người phụ nữ Việt Nam, Còn gì đẹp hơn... đã tạo nên không gian âm nhạc đa sắc màu, nhiều cung bậc cảm xúc, tại sân khấu âm nhạc tươi trẻ trong sân Trường UEF.

Tiết mục "Những bước chân lặng thầm". Ảnh: THÚY BÌNH

Tham gia biểu diễn trong chương trình có NSƯT Quỳnh Liên, NSƯT Ánh Tuyết, NSƯT Thanh Sử, ca sĩ Tánh Linh, Minh Trang LyLy, Quỳnh Anh, nhóm ca Sen Việt, nhóm ca Ánh Dương, tốp ca nam nữ Hội Âm nhạc TPHCM và CLB Nữ Nghệ sĩ Thành phố...

THÚY BÌNH