Chương trình “Bài ca kết đoàn” chào mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam

Nhóm ca Mắt Ngọc biểu diễn ca khúc "Thành phố mến yêu" trong chương trình âm nhạc "Bài ca kết đoàn" năm 2025. Ảnh: THÚY BÌNH

Đây là hoạt động nghệ thuật nằm trong chuỗi sự kiện Ngày Hội Âm nhạc TPHCM lần thứ 2, thiết thực chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 – 19-8-2025), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025) và 16 năm Ngày Âm nhạc Việt Nam (3-9-2010 – 3-9-2025).

Ca sĩ Ngọc Trang và Vy Ngô biểu diễn bài hát "Nhớ mãi công ơn Người". Ảnh: THÚY BÌNH

Ngày Âm nhạc Việt Nam được lấy ý tưởng từ sự kiện lịch sử ngày 3-9-1960, khi Bác Hồ chỉ huy dàn nhạc, hợp xướng và quần chúng Thủ đô hát “Bài ca Kết đoàn” tại Công viên Bách Thảo (Hà Nội), chào mừng 15 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III. Với ý nghĩa đó, ngày 3-9 hằng năm được chọn làm Ngày Âm nhạc Việt Nam, lần đầu tổ chức vào năm 2010.

Nhóm ca 3789 biểu diễn ca khúc "Vòng quanh Thành phố". Ảnh: THÚY BÌNH

Chương trình “Bài ca kết đoàn” do 6 Chi hội sáng tác thuộc Hội Âm nhạc TPHCM thực hiện, giới thiệu nhiều ca khúc mới và đoạt giải thưởng như: Thành phố mến yêu, Nhớ mãi công ơn Người, Thành phố đẹp nhất trong tôi, Ngày sau có Bác, Về thăm trường Bác, Thành phố niềm tin và khát vọng, 50 năm Thành phố rực rỡ tên vàng, Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh niềm tin son sắt, Vòng quanh Thành phố…

Ca sĩ Huỳnh Lợi biểu diễn ca khúc "Thành phố niềm tin và khát vọng". Ảnh: THÚY BÌNH

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ, nhóm nhạc tên tuổi: Huỳnh Lợi, Kim Thoa, Võ Thành Tâm, Lê Mạnh Cường, Ngọc Trang, Nguyễn Huỳnh, Vy Ngô, nhóm Mắt Ngọc, Sóng Thời Đại, 3789…

THÚY BÌNH