Phạm Quỳnh Anh ra mắt MV, tri ân khán giả ủng hộ trong gần 30 năm

Chỉ một tuần sau khi ra mắt EP " Xinh sao phải khóc" và nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của khán giả, Phạm Quỳnh Anh giới thiệu tiếp MV mới " Là cơn say nói" .

Phạm Quỳnh Anh ra mắt MV mới

Là cơn say nói ra mắt tối 17-10 nằm trong EP Xinh sao phải khóc (đĩa nhạc mở rộng). EP mới này đánh dấu bước lột xác trong hình ảnh và phong cách âm nhạc của Phạm Quỳnh Anh. Từ một nữ ca sĩ gắn liền với những bản ballad buồn, Phạm Quỳnh Anh mạnh dạn thử sức với giai điệu disco sôi động, trẻ trung và tràn đầy năng lượng, mang đến một hình ảnh tươi mới sau gần 30 năm ca hát.

Xinh sao phải khóc được khán giả đánh giá cao bởi thông điệp tích cực: hãy yêu thương, trân trọng bản thân và lan tỏa năng lượng tích cực trong hành trình sống và yêu. Màn kết hợp đặc biệt trong vũ trụ anh tài - chị đẹp không chỉ thu hút khán giả quan tâm mà còn giúp dự án âm nhạc mới của Phạm Quỳnh Anh được thể hiện tròn chỉnh và trọn vẹn về mặt thông điệp, hình ảnh.

Riêng MV Là cơn say nói mang đậm dấu ấn của nữ ca sĩ. Ca khúc sâu lắng, giàu cảm xúc được sáng tác bởi Hamlet Trương. Phạm Quỳnh Anh chia sẻ, đây là ca khúc như một lời tri ân gửi đến khán giả đã đồng hành cùng cô suốt chặng đường âm nhạc.

Phạm Quỳnh Anh và Hamlet Trương được khán giả xem là một “cặp bài trùng” đặc biệt trong làng nhạc Việt. Họ không chỉ là ca sĩ và nhạc sĩ, mà còn là những người tri kỷ trong âm nhạc. Từ những bản ballad sâu lắng như Tất cả sẽ thay em cho đến dự án Lời hồi đáp 2008 đánh dấu 15 năm đồng hành, cả hai đã cùng nhau kể nên những câu chuyện cảm xúc chạm đến trái tim khán giả.

Hình ảnh trong MV

Nói về ca khúc mới, Phạm Quỳnh Anh bộc bạch: “Nếu Xinh sao phải khóc là bước ngoặt trong gần 30 năm làm nghề với hình ảnh mới cùng dòng nhạc tiệm cận thị trường đương thời, thì Là cơn say nói mang đậm dấu ấn cá nhân của chính tôi. Hy vọng ca khúc sẽ chạm đến nhiều trái tim giàu cảm xúc và đặc biệt sẽ làm hài lòng những khán thính giả đã đồng hành cùng tôi trong nhiều năm qua”.

TIỂU TÂN