Đầu tư không gian để văn hóa thành “mạch nguồn” bồi đắp tâm hồn người TPHCM

Tại Hội nghị tổng kết 50 năm nền văn học - nghệ thuật TPHCM diễn ra sáng 18-10, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã đối thoại với văn nghệ sĩ những vấn đề cấp thiết nhằm xây dựng và phát triển văn học - nghệ thuật TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao đổi ý kiến cùng các nghệ sĩ tham dự hội nghị. ﻿Ảnh: QUỐC THANH

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tri ân sự đóng góp của văn nghệ sĩ đã làm nên hành trình nửa thế kỷ văn học - nghệ thuật của thành phố.

“50 năm qua là hành trình đầy thử thách nhưng cũng rực rỡ dấu ấn của nền văn học, nghệ thuật thành phố, gắn liền với sự phát triển mạnh mẽ của TPHCM sau ngày thống nhất đất nước. Văn học – nghệ thuật không chỉ phản ánh hiện thực sinh động của thành phố mang tên Bác mà còn góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, cổ vũ tinh thần yêu nước, hun đúc bản sắc văn hóa, khơi dậy khát vọng vươn lên của người dân thành phố”, đồng chí Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Mở rộng không gian

Khơi mở không gian văn hóa công cộng là một trong những vấn đề được các văn nghệ sĩ quan tâm.

Kiến trúc sư Khương Văn Mười bày tỏ trăn trở về không gian dọc bờ sông Sài Gòn, nhất là khu vực Bến Nhà Rồng - Bảo tàng Hồ Chí Minh (chi nhánh TPHCM). Đây không chỉ là địa điểm lịch sử đặc biệt, mà còn là nơi có thể kiến tạo một không gian văn hóa đa chức năng, trở thành điểm hẹn văn hóa của cộng đồng.

Kiến trúc sư Khương Văn Mười kiến nghị thành phố ngừng triển khai các dự án nhà ở tại khu vực này, mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và quy hoạch công viên, tạo không gian sinh hoạt văn hóa – nghệ thuật quy mô.

Kiến trúc sư Khương Văn Mười chia sẻ ý kiến tại hội nghị. Ảnh: QUỐC THANH

Chia sẻ về vấn đề này, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trân trọng giá trị, ý nghĩa lịch sử của khu đất. Đồng chí cho biết: “Hiện nay, chủ trương của Thường trực Thành ủy là không phát triển dự án nhà ở tại đây và sẽ phát triển Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, làm công viên, kết hợp mở rộng đường Nguyễn Tất Thành cùng các dịch vụ công cộng khác".

Ngoài ra, theo Bí thư Thành ủy TPHCM, khu đất số 1 Lý Thái Tổ cũng sẽ được chuyển thành công viên. Hiện tại đã có nhà đầu tư đồng ý xây công viên ở khu đất này tặng thành phố.

"Thường trực Thành ủy cũng có ý tưởng xây dựng tượng đài tưởng niệm đồng bào đã mất trong đại dịch Covid-19 ở đây", Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thông tin.

“mạch nguồn” bồi đắp tâm hồn con người TPHCM

Sau nửa thế kỷ với nhiều dấu ấn tự hào, dòng chảy đổi mới, sáng tạo của văn học nghệ thuật thành phố không ngừng phát triển. Bên cạnh những xu hướng mới, sự phát triển của nghệ thuật truyền thống khiến nhiều nghệ sĩ trăn trở.

NSND Lệ Thủy chia sẻ nỗi niềm khi sân khấu cải lương đang “hụt hơi” trong bối cảnh lấn át của thị trường nghệ thuật đương đại.

NSND Lệ Thủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QUỐC THANH

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhìn nhận, dòng chảy sáng tạo của văn học nghệ thuật không ngừng thay đổi, thị hiếu của khán giả cũng có sự thay đổi. Do đó, nghệ thuật truyền thống cần cập nhật xu hướng mới.

Bên cạnh trân trọng giá trị di sản, cần có kế hoạch bảo tồn, phát huy, phát triển, đầu tư các thiết chế phù hợp và cần thiết đối với những loại hình nghệ thuật truyền thống trong xu hướng chung.

NSND Mỹ Uyên trình bày tại hội nghị. Ảnh: QUỐC THANH

NSUT Thành Lộc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QUỐC THANH

Diễn viên Lâm Vỹ Dạ nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: QUỐC THANH

Tại hội nghị, nhiều văn nghệ sĩ cũng đóng góp các giải pháp gìn giữ, phát huy và lan tỏa giá trị văn hóa trong cộng đồng. Điểm chung là văn hóa phải sống trong đời sống hàng ngày và trong trái tim mỗi người dân thành phố.

Đặc biệt, người làm nghệ thuật không ngừng nỗ lực sáng tạo, luôn tự dặn mình phải làm ra tác phẩm ngày càng hay hơn, đến gần hơn với công chúng.

Ghi nhận tình cảm, tâm huyết và tinh thần sáng tạo cống hiến của các văn nghệ sĩ, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh: "Xây dựng và phát triển văn hóa không chỉ là mục tiêu, mà còn là nền tảng bền vững của một đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Văn hóa chính là sức mạnh mềm, chất keo kết nối con người, làm giàu bản sắc thành phố".

Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định, từ những ý kiến tâm huyết của các văn nghệ sĩ, thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách, đầu tư không gian văn hóa, phát huy tiềm năng của đội ngũ trí thức – nghệ sĩ, để văn hóa thật sự trở thành “mạch nguồn” bồi đắp tâm hồn con người TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thực hiện nghi thức trao

﻿ Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng Sở VH-TT TPHCM. Ảnh: QUỐC THANH Trong khuôn khổ hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng Sở VH-TT TPHCM. Ban tổ chức hội nghị cũng trao bằng khen biểu dương cho hơn 50 cá nhân, tổ chức có đóng góp đối với sự phát triển văn học- nghệ thuật TPHCM trong 50 năm qua (30-4-1975 - 30-4-2025).

HỒNG DƯƠNG