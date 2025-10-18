Sáng 18-10, trong khuôn khổ chuỗi hoạt động “Những ngày văn học - nghệ thuật TPHCM” chào mừng Hội nghị Tổng kết 50 năm văn học - nghệ thuật TPHCM sau ngày đất nước thống nhất (30-4-1975 – 30-4-2025), Sở VH-TT TPHCM cùng các đơn vị báo chí, xuất bản trao tặng Không gian “Cây tri thức” và 126.000 quyển sách đến Học viện Cán bộ TPHCM.

Lễ trao tặng có sự tham dự của lãnh đạo Thành ủy TPHCM, UBND TPHCM, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, các cơ quan báo chí – xuất bản, cùng đại diện các đơn vị tham gia triển lãm, giảng viên và sinh viên học viện.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức cùng đại diện Sở VH-TT TPHCM, các đơn vị báo chí - xuất bản trao tặng Không gian “Cây tri thức” và 126.000 quyển sách đến

﻿ Học viện Cán bộ TPHCM

“Cây tri thức” cùng Không gian sách trưng bày báo chí – xuất bản là một sáng kiến mang tính biểu tượng trong chuỗi triển lãm phục vụ Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030.

Không chỉ dừng lại ở giá trị trưng bày, việc trao tặng Không gian “Cây tri thức” cùng 126.000 quyển sách (bao gồm sách giấy và sách nói) thể hiện sự quan tâm sâu sắc của thành phố góp phần xây dựng môi trường học tập đa dạng, nâng cao đời sống tinh thần và khẳng định vai trò của văn hóa đọc trong phát triển bền vững và hội nhập.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và các lãnh đạo TPHCM tham quan không gian trưng bày của Báo Sài Gòn Giải Phóng tại Không gian triển lãm báo chí - xuất bản, sáng 18-10

Toàn bộ Không gian trưng bày báo chí – xuất bản tại Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục được trưng bày đến hết tháng 10-2025, mở rộng cơ hội tham quan, học tập và trải nghiệm cho sinh viên, giảng viên. Đây là bước đi cụ thể nhằm đưa văn hóa đọc trở thành một phần thiết yếu trong đời sống học đường.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy và NSƯT Phi Điểu tham quan Không gian "Cây tri thức"

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy và NSƯT Phi Điểu tham quan các tác phẩm hội họa về Trường Sa do phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng sáng tác tại Không gian triển lãm Báo chí - Xuất bản

