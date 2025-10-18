Trịnh Mỹ Anh mang dự án tái chế rác thải điện tử đến Hoa hậu Trái Đất 2025

Chiều 18-10, Á hậu Trịnh Mỹ Anh - đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất - Miss Earth 2025, cho biết sẽ mang dự án tái chế rác thải điện tử giới thiệu tại cuộc thi.

Trịnh Mỹ Anh đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Trái đ ất 2025

Ở buổi công bố, trao vương miện đại diện tại Hoa hậu Trái đất 2025, Trịnh Mỹ Anh gây ấn tượng với vẻ đẹp rạng rỡ trong thiết kế của NTK Thượng Gia Kỳ. Cô xúc động vì trong cuộc thi nhận được sự đồng hành của các NTK như Linh San, Đỗ Long, Thượng Gia Kỳ, Trung Đinh, Trần D Trí, Khang Trịnh, Eric Moon, Tuấn Khôi, Nguyễn Hùng Bảo…

Tại sự kiện, Trịnh Mỹ Anh trình diễn tiết mục múa Giai điệu Việt Nam mình mà cô sẽ mang đến Hoa hậu Trái đất vào đầu tháng 11 tới.

Trịnh Mỹ Anh trình diễn múa

Trước thềm cuộc thi, Trịnh Mỹ Anh chia sẻ quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, từ trình diễn catwalk, tiếng Anh đến các kỹ năng cần thiết khác. Á hậu bày tỏ: “Mấy tháng qua, tôi không ngừng nỗ lực trau dồi, rèn luyện và hoàn thiện để sẵn sàng cho hành trình mới. Đến cuộc thi, tôi mang theo khát vọng lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, mong muốn dùng tiếng nói, hành động của mình để khơi dậy ý thức cộng đồng cùng chung tay xây dựng một thế giới xanh - sạch - bền vững".

Theo đó, Trịnh Mỹ Anh sẽ giới thiệu dự án bảo vệ môi trường, dùng hành động để truyền cảm hứng và mang lại hy vọng giảm rác thải nhựa. Cô bắt đầu từ những lựa chọn đơn giản được thực hiện mỗi ngày; đồng thời góp sức trong các chiến dịch dọn dẹp, chung tay khôi phục vẻ đẹp thiên nhiên và chia sẻ thông điệp này với cộng đồng.

Trịnh Mỹ Anh cho rằng những bước đi nhỏ, khi được nhiều người thực hiện, có thể tạo ra một làn sóng thay đổi mạnh mẽ.

“Hiện tại, tôi đang hoàn thiện dự án tái chế rác thải điện tử. Theo tôi, đây là đề tài hay, mới lạ và ý nghĩa trong thời điểm hiện nay”, cô nói.

Trịnh Mỹ Anh chia sẻ về quá trình chuẩn bị trước ngày lên đường đến với Hoa hậu Trái đ ất 2025

Trịnh Mỹ Anh là Á hậu 3 Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025. Cô sinh năm 2003, quê Hà Nội, số đo 85-64-95cm. Người đẹp ghi dấu ấn trong lòng khán giả nhờ sở hữu gương mặt thanh thoát, nụ cười sáng cùng chiều cao 1,75m.

Cô hiện là sinh viên Trường Đại học Thương mại Hà Nội, có khả năng ngoại ngữ trôi chảy, đạt IELTS 7.0, từng giành giải Nhì cuộc thi hùng biện tiếng Anh và Hội thi Học sinh Thanh lịch do trường cấp 3 tổ chức.

Hoa hậu Trái Đất là 1 trong 4 đấu trường sắc đẹp lớn trên thế giới. Cuộc thi tôn vinh nhan sắc, trí tuệ và lan tỏa những giá trị nhân văn, vì môi trường. Cuộc thi năm nay diễn ra tại Philippines với sự tham gia của gần 90 thí sinh đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Đêm chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 5-11.

TIỂU TÂN