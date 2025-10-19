Tối 18-10, tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Chương trình Tâm hoa nghiệp Tổ - nghệ sĩ Lê Thanh Thảo (chỉ đạo nghệ thuật: NSƯT Quốc Kiệt, cố vấn nghệ thuật: NSƯT Trường Sơn, tổng đạo diễn: Vũ Trần) đã thu hút đông đảo khán giả đến thưởng thức.

Nghệ sĩ Lê Thanh Thảo với tiết mục mở màn "Những vai diễn đầu đời" trong chương trình "Tâm hoa nghiệp Tổ". Ảnh: THÚY BÌNH

Nghệ sĩ Lê Thanh Thảo có xuất thân từ dòng tộc Bầu Thắng - Minh Tơ - Thanh Tòng, là gia tộc sân khấu cải lương tuồng cổ lừng danh, trải qua hơn 100 năm với 6 thế hệ kế thừa nghề hát của ông cha.

Từ nguồn gốc ban hát bội Vĩnh Xuân, dù trải qua bao thăng trầm của thời cuộc, các thế hệ trong gia tộc Bầu Thắng - Minh Tơ - Thanh Tòng vẫn tiếp tục duy trì tình yêu lớn dành cho nghệ thuật, các thế hệ trẻ tích cực và bền bỉ tiếp nối nghề ca diễn của cha ông, đóng góp và cống hiến tài năng, tình yêu nghề, niềm đam mê nghệ thuật cho sân khấu truyền thống.

NSND Quế Trân, NSƯT Trường Sơn và nghệ sĩ Lê Thanh Thảo biểu diễn trích đoạn cải lương lịch sử "Câu thơ yên ngựa" (tác giả: Hoàng Yến, chuyển thể: Ngọc Văn - Thanh Tòng). Ảnh: THÚY BÌNH

Nghệ sĩ Lê Thanh Thảo thuộc thế hệ thứ 5 trong gia tộc Minh Tơ, là con gái út của NSƯT Trường Sơn và NS Thanh Loan. Cùng với các chị ruột của mình là NSƯT Tú Sương, nghệ sĩ Ngọc Nga, nữ nghệ sĩ đã chọn nối nghiệp gia tộc từ khi còn rất nhỏ.

NSƯT Bạch Long là người phát hiện năng khiếu, tố chất trở thành một nghệ sĩ cải lương của Lê Thanh Thảo, nên ông đã truyền dạy và dưỡng nuôi tài năng nhỏ này tại Đoàn Cải lương Đồng Ấu Bạch Long.

Trong rất nhiều năm ở đoàn cải lương thiếu nhi, Lê Thanh Thảo cùng các anh chị em trong hai gia tộc cải lương nổi tiếng Minh Tơ và Huỳnh Long gồm: Tú Sương, Trinh Trinh, Quế Trân, Ngọc Nga, Bình Tinh, Chinh Nhân… được NSƯT Bạch Long, người thầy tâm huyết với nghệ thuật sân khấu cải lương tuồng cổ, hướng dẫn, dạy bảo, truyền nghề, nuôi dưỡng tình yêu sân khấu, để các tài năng nhỏ tuổi có nhiều cơ hội phát huy năng khiếu, nuôi dưỡng đam mê, tích cực đóng góp những sắc màu lung linh, đặc sắc, cho sân khấu cải lương thành phố.

NSƯT Bạch Long cùng các học trò: NSƯT Tú Sương, NS Lê Thanh Thảo và NS Ngọc Nga (từ phải qua trái) trong trích đoạn "Nam Sơn kết bạn" (vở "Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài"). Ảnh: THÚY BÌNH

Sau 35 năm theo nghề hát, từ một diễn viên nhỏ tuổi của Đoàn Cải lương Đồng Ấu Bạch Long, nữ nghệ sĩ từng ngày trưởng thành, tích cực tham gia hoạt động biểu diễn ở nhiều đoàn hát xã hội hóa, đầu quân về Đoàn 2, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, là một trong những nghệ sĩ tên tuổi, một cô đào đa năng, có thể hóa thân đa dạng các vai diễn trên sân khấu cải lương, được nhiều khán giả yêu thích, quý mến.

Để lưu lại dấu ấn 35 năm nỗ lực cống hiến cho nghệ thuật sân khấu cải lương, nữ nghệ sĩ đã gửi đến khán giả một đêm diễn đầy ắp những cảm xúc, niềm vui và hạnh phúc với nghề trong Tâm hoa nghiệp Tổ.

Trong chương trình, đông đảo khán giả đã lần lượt được thưởng thức các tiết mục ca cảnh, trích đoạn hay, với những vai diễn ghi dấu ấn nghệ sĩ Lê Thanh Thảo như: ca cảnh Những vai diễn đầu đời, các trích đoạn cải lương Nam Sơn kết bạn (trích Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài), Ấn Thượng Dương (trích Câu thơ yên ngựa), Thần Nữ dâng ngũ linh kỳ, Tờ huyết thệ, nhạc cảnh Thanh Xà – Bạch Xà, độc thoại Tâm hoa nghiệp Tổ…

NSƯT Trinh Trinh, NS Lê Thanh Thảo và NS Bình Tinh trong trích đoạn "Thần Nữ dâng ngũ linh kỳ". Ảnh: THÚY BÌNH

Tham gia biểu diễn với nghệ sĩ Lê Thanh Thảo trong chương trình sân khấu đặc biệt này có các nghệ sĩ tiền bối: NSƯT Trường Sơn, NSƯT Bạch Long, nghệ sĩ Công Minh; các thế hệ nối tiếp như NSND Quế Trân, NSƯT Tú Sương, NSƯT Trinh Trinh, NS Ngọc Nga, Bình Tinh, Điền Trung, Chí Bảo, Hoàng Chương, Trường Lộc, Quang Trung… và con cháu đời thứ 6 của gia tộc Minh Tơ, đang tiếp bước theo nghề truyền thống của ông cha gồm: Thảo Trúc, Kim Thư, Thảo Trâm, Tú Quyên, Hồng Quyên…

Chương trình Tâm hoa nghiệp Tổ của nghệ sĩ Lê Thanh Thảo cũng là chương trình đầu tiên, mở màn cho hoạt động tổ chức biểu diễn và giới thiệu các gương mặt nghệ sĩ tài năng của Đoàn 2 Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, là những nghệ sĩ đã có nhiều đóng góp tích cực và giá trị cho sân khấu cải lương thành phố trong các năm qua.

THÚY BÌNH