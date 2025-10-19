Văn hóa - Giải trí

Luôn có mẹ trong đời

SGGP

Suốt cả kiếp người luôn có mẹ trong đời. Mẹ như mảnh vườn thân quen đón từng tia nắng sớm, những mùa thu qua, đọng lại hương ổi quanh khung trời tuổi thơ thơm ngát.

Mẹ là nơi chôn nhau cắt rốn định vị một quê hương không bao giờ phai nhạt trong tâm hồn của những đứa con xa xứ lâu năm. Mẹ vẫn dõi theo, mẹ luôn bên cạnh, mẹ thường an ủi vỗ về, mẹ làm điểm tựa vững vàng… mỗi khi ta buồn. Kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, Báo SGGP giới thiệu thơ của Phạm Hồng Danh và Nguyễn Tấn On.

Nơi chôn nhau của mẹ

Nhau của mẹ đã chôn nơi đó

Tôi ra đi chưa có lần về

Cát vẫn nóng trên bờ sông nắng gió

Cỏ u buồn héo úa dưới chân đê

***

Tôi trở về một đêm trăng lạnh lẽo

Giọt sương khuya nhớ hương tóc xuân thì

Bàn tay nào đã xa xôi mấy nẻo

Nợ nần nhau câu nói lúc chia ly

***

Trong mắt em mây mù và bóng tháp

Đã lênh đênh từ thuở phải xa nguồn

Hoài Ân ơi chưa một lần đền đáp

Kẻ tha hương còn đó giấc mơ buồn

***

Trăng rướm máu trong thơ Hàn Mặc Tử

Đợi chờ nhau hoang phế những mộ phần

Sóng vỗ về bước chân người lữ thứ

Chút hương quê chưa đủ ấm phong trần

***

Còn trong tôi một chiều đông lạnh giá

Biển Quy Nhơn gào thét khúc xa người

Em run rẩy tựa lưng vào vách đá

Rã rời tôi trong mưa gió ngậm ngùi

***

Mưa vẫn rơi khúc ly hương mòn mỏi

Khu vườn xưa thiếu phụ vẫn còn vương

Tôi chìm đắm, giai điệu buồn nhức nhối

Thân phận nào xa vắng một quê hương

PHẠM HỒNG DANH

Thu qua vườn mẹ

Vườn quê nắng đã vàng lên trái

Gió thổi quanh co xuống dốc đồi

Cây hồng trở mình mùa rụng lá

Trơ nhánh bên trời mây mỏng trôi

***

Có mùi nắng trên từng trái ổi

Có tiếng chim về hót líu lo

Thương quá lối mòn qua triền cỏ

Thương những dấu chân bước tảo tần

***

Vài cơn mưa bụi làm ướt núi

Rất nhẹ thôi, mà cũng lạnh rừng

Con đường lá, chao nghiêng lầm lũi

Không gọi thành tên, lòng rưng rưng

***

Tiếng cuốc nhọc nhằn, từ dáng đứng

Cong lưng vạt cỏ đẫm sương mù

Cha vun gốc nắng, ngày tàn hạ

Mẹ kéo nhánh chiều, lay bóng thu

NGUYỄN TẤN ON

T.H.N

