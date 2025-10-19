Suốt cả kiếp người luôn có mẹ trong đời. Mẹ như mảnh vườn thân quen đón từng tia nắng sớm, những mùa thu qua, đọng lại hương ổi quanh khung trời tuổi thơ thơm ngát.

Mẹ là nơi chôn nhau cắt rốn định vị một quê hương không bao giờ phai nhạt trong tâm hồn của những đứa con xa xứ lâu năm. Mẹ vẫn dõi theo, mẹ luôn bên cạnh, mẹ thường an ủi vỗ về, mẹ làm điểm tựa vững vàng… mỗi khi ta buồn. Kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, Báo SGGP giới thiệu thơ của Phạm Hồng Danh và Nguyễn Tấn On.

Nơi chôn nhau của mẹ Nhau của mẹ đã chôn nơi đó Tôi ra đi chưa có lần về Cát vẫn nóng trên bờ sông nắng gió Cỏ u buồn héo úa dưới chân đê *** Tôi trở về một đêm trăng lạnh lẽo Giọt sương khuya nhớ hương tóc xuân thì Bàn tay nào đã xa xôi mấy nẻo Nợ nần nhau câu nói lúc chia ly *** Trong mắt em mây mù và bóng tháp Đã lênh đênh từ thuở phải xa nguồn Hoài Ân ơi chưa một lần đền đáp Kẻ tha hương còn đó giấc mơ buồn *** Trăng rướm máu trong thơ Hàn Mặc Tử Đợi chờ nhau hoang phế những mộ phần Sóng vỗ về bước chân người lữ thứ Chút hương quê chưa đủ ấm phong trần *** Còn trong tôi một chiều đông lạnh giá Biển Quy Nhơn gào thét khúc xa người Em run rẩy tựa lưng vào vách đá Rã rời tôi trong mưa gió ngậm ngùi *** Mưa vẫn rơi khúc ly hương mòn mỏi Khu vườn xưa thiếu phụ vẫn còn vương Tôi chìm đắm, giai điệu buồn nhức nhối Thân phận nào xa vắng một quê hương PHẠM HỒNG DANH

Thu qua vườn mẹ Vườn quê nắng đã vàng lên trái Gió thổi quanh co xuống dốc đồi Cây hồng trở mình mùa rụng lá Trơ nhánh bên trời mây mỏng trôi *** Có mùi nắng trên từng trái ổi Có tiếng chim về hót líu lo Thương quá lối mòn qua triền cỏ Thương những dấu chân bước tảo tần *** Vài cơn mưa bụi làm ướt núi Rất nhẹ thôi, mà cũng lạnh rừng Con đường lá, chao nghiêng lầm lũi Không gọi thành tên, lòng rưng rưng *** Tiếng cuốc nhọc nhằn, từ dáng đứng Cong lưng vạt cỏ đẫm sương mù Cha vun gốc nắng, ngày tàn hạ Mẹ kéo nhánh chiều, lay bóng thu NGUYỄN TẤN ON

