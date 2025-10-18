Ngày 18-10, tại Bảo tàng Lịch sử TPHCM (số 2, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn), đã diễn ra tọa đàm khoa học "Tượng gốm Sài Gòn xưa - Những giá trị lịch sử văn hóa đặc sắc".

Sự kiện quy tụ các nhà khoa học, nhà sưu tầm và cán bộ bảo tàng nhằm nhìn nhận lại một cách hệ thống về quá trình hình thành, phát triển và giá trị của dòng di sản tượng gốm, một dấu ấn sâu đậm trong không gian văn hóa đô thị Nam bộ.

Buổi tọa đàm đã trình bày nhiều tham luận thể hiện nỗ lực nghiên cứu nghiêm túc của các chuyên gia.

Tọa đàm khoa học "Tượng gốm Sài Gòn xưa – Những giá trị lịch sử văn hóa đặc sắc" quy tụ nhiều nhà khoa học, nhà sưu tầm

Các sản phẩm gốm này không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn phản ánh đời sống tín ngưỡng, tôn giáo và sự giao thoa văn hóa của cộng đồng cư dân đa tộc, đa nguồn gốc tại Sài Gòn xưa. Các tham luận đã khẳng định việc nghiên cứu gốm Sài Gòn xưa không chỉ là sự tri ân quá khứ mà còn góp phần khẳng định bản sắc văn hóa của thành phố hôm nay.

Từ góc độ sưu tầm, nhà sưu tập Trương Vĩnh Thắng (Hồ Hoàng Tuấn) đã chia sẻ nhiều trăn trở

Tọa đàm là dịp để các nhà nghiên cứu, nghệ nhân và giới sưu tập cùng trao đổi về thực trạng và gợi mở hướng tiếp cận mới trong việc bảo tồn. Từ góc độ sưu tầm, nhà sưu tập Trương Vĩnh Thắng (Hồ Hoàng Tuấn) đã chia sẻ nhiều trăn trở. "Tượng gốm Sài Gòn không chỉ là cổ vật, đó là câu chuyện, là hồn cốt của Sài Gòn xưa. Nhiều tác phẩm gần như là độc bản. Chúng ta đang chạy đua với thời gian để cứu vãn chúng trước khi chúng biến mất hoàn toàn, nhất là khi thế hệ trẻ ngày nay ít còn cơ hội tiếp xúc với di sản này", ông Tuấn nói.

Buổi tọa đàm không chỉ là dịp nhìn lại những giá trị lịch sử văn hóa đặc sắc mà còn là lời tri ân gửi đến những thế hệ nghệ nhân đã góp phần làm nên bản sắc văn hóa phương Nam. Từ những kết quả nghiên cứu được trình bày, các nhà nghiên cứu kỳ vọng di sản gốm Sài Gòn sẽ tiếp tục được bảo tồn, lan tỏa và sống động trong đời sống văn hóa đương đại của TPHCM.

TRỌNG TRUNG